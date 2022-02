Nunzio Pinnelli e la civiltà contadina raccontata in vernacolo

Un leggio, un microfono, due videocamere per la presentazione sui social del libro intitolatocon la partecipazione dell'autoreche si è svolta domenica scorsa. Nel corso della serata, il presentatoreha dialogato con l' ex assessore all'agricoltura,che ha spiegato nei dettagli la sua prima opera letteraria con molte vicende legate allaalle vicende rurali, sociali e familiari del secolo scorso.in dialetto con poesie dedicate all'amore, alle nonne, alle stagioni ed anche alche ha stravolto la vita quotidiana della popolazione nel mondo. Molte considerazioni legate al cambio di stagione o a usi campestri, riportanti significativi spaccati di umanità e familiarità. Particolari descrizioni che riecheggiano lontane tradizioni del primo Novecento, fatte diche hanno catturato l'attenzione degli utenti in rete.Il libroevidenziail sapere dei contadini, custodi di conoscenze tradizionali, di usanze e pratiche che si sono tramandate di generazione in generazione, trasformando le esigenze quotidiane in espressione di cultura. "non è un poeta accademico, ma un gradevole novellatore che la sua coinvolgente capacità recitativa riesce ad animare di sincera amenità per cui anche per le situazioni più tristi riesce a trovare una appropriata sdrammatizzante espressione. " Come è stato definito dall'editoreche ha firmato la prefazione del librodepositario diemozioni, di ricordi affettivi e legami al mondo del lavoro, all'agricoltura di un tempo passato, narrato in vernacolo, la lingua madre, una ricchezza dal valore inestimabile per il singolo e per tutta la comunità. Un altro incontro culturale molto interessante e ricco di spunti sociali e di riflessioni che ha avuto luogo presso l'accogliente sede dell'diretta danella serata di domenica scorsa con la diretta sui social, potenti mezzi di comunicazione e di conversazione rapida ed istantanea attraverso l'interazione e la condivisione.