Nessun canosino nel Consiglio Provinciale BAT

Sono otto i consiglieri provinciali eletti nelle fila di centrosinistra, quattro per il centrodestra. Ieri si sono tenute le elezioni provinciali per la scelta dei 12 componenti del nuovo Consiglio della BAT . Hanno votato sindaco e consiglieri comunali di nove comuni della provincia, per un totale di 193 aventi diritto. Barletta non rappresentata perché commissariata.Risultano eletti per la lista n.1 del Presidente Bernardo Lodispoto:consigliere comunale di San Ferdinando di Puglia,di Bisceglie edi Margherita di Savoia.Nella lista n.2 del PD l'andrieseconsigliere comunale di Trani.Della lista n.3 denominata Obiettivo comune per la Bat sono eletti due consiglieri comunali di Andria espressione delle liste civiche di centro sinistra che sostengono la sindaca Giovanna Bruno,Diventa consigliere provinciale anchedi Trani candidato nella lista Riformisti Bat, riconducibile all'ex sindaco di Bisceglie Francesco Spina.Nella lista del Centrodestra eletti i consiglieridi Trani,di Trinitapoli,di Spinazzola edi Andria.Un terzo del Consiglio è composto da rappresentanti andriesi; tre sono consiglieri comunali tranesi eletti, un solo per Bisceglie, Trinitapoli, San Ferdinando di Puglia, Margherita di Savoia e Spinazzola. Non sono rappresentate le città di Barletta, Minervino Murge e Canosa di Puglia che era presente alle elezioni con i candidati del M5Stelle .