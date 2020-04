Nessun allarmismo ma solo richieste di risposte a fatti veri!

"Interesse di chi è a Capo degli Istituti Penitenziari, della Regione Puglia è quello di minimizzare sui rischi di potenziali contagi in carcere, questo a Bari, come anche a Turi, dove mentre al personale sanitario venuto a contatto con una 'una psicologa del SERT che frequentava la Casa Reclusione' ricoverata in ospedale Covid sono stati tutti sottoposti a tampone faringeo, agli agenti di Polizia Penitenziaria nessun tampone fino a ieri." Dichiarache replica al Provveditore dr. Giuseppe Martone sul Carcere di Bari. "A una precisa richiesta indirizzata dall'OSAPP al Dipartimento di Prevenzione di Bari sui motivi per cui sono state date indicazioni alla Direzione del carcere di Bari per il rientro del personale di Polizia Penitenziaria non rispettando le indicazioni dell'Istituto Superiore Sanità per un isolamento fiduciario al personale che è venuto a contatto con un detenuto infetto, ecco rispondere e minimizzare il problema da parte del Provveditore Regionale dr. Martone. A questo punto chiediamo al dr. Martone, ma le sembra un allarmismo chiedere alle Autorità competenti lumi su fatti ben circostanziati? Come mai ancora oggi sia il Suo Ufficio che lo stesso Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria non snocciolano e comunicano i dati sui contagi in carcere? Eppure l'abbiamo chiesto una ricognizione!! Come già del resto più volte denunciato nei precedenti comunicati, la situazione negli istituti della Regione da Lecce a passando pre Trani e sino a Foggia sta raggiungendo soglie intollerabili perE, se i poliziotti penitenziari sono in difficoltà e in pericolo, vuol dire, che lo Stato è in difficoltà e in pericolo. E se lo Stato è in pericolo, vuol dire che non è garantita la legalità. Aloggi anche il rischio di essere contagiati e di portare in ambito familiare il contagio.I""conclude:"L'obiettivo perseguito da questa sigla sindacale è quello di portare all'attenzione del Provveditore come delle restanti Autorità le summenzionate rilevanti problematiche al fine di ottenere, un pronto intervento correttivo a sostegno di questo personale che ogni giorno si prodiga per adempiere al proprio dovere."ha dichiarato: "La Puglia ormai necessita di un concreto rinnovamento sia strutturale che nella gestione della Polizia Penitenziaria che e diventata desueta nella forma e nella sostanza anche a seguito dei mancati interventi correttivi tanto attesi e mai giunti a partire dalla politica di governo e dell'amministrazione a tutti i livelli che invitiamo a farlo per evitare conseguenze drammatiche e non solo in Puglia."