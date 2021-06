Nadia Landolfi si dimette  da consigliera comunale

, nel corso dell'ultimo consiglio comunale, la dottoressaha annunciato le. Il suo intervento questa sera è iniziato con un ringraziamento agli assessori uscenti per il lavoro svolto a servizio della città e con l'augurio di buon lavoro ai nuovi assessori comunali. "A loro il compito di gestire la delicatissima fase amministrativa di questi mesi, la transizione con gli ex assessori, le sfide che son state loro affidate sui dossier aperti per i quali mi raccomando, da cittadina e amministratrice, di impiegare il massimo impegno e le migliori energie. Auguro buon lavoro anche ai nuovi, giovani, consiglieri comunali. In questa assise c'ènostri concittadini, che al netto di qualsivoglia considerazione politica e amministrativa, rappresentanoUn passaggio di testimone che alle scorse elezioni amministrative i cittadini hanno voluto fortemente. Tra le ultime vicende, pochi mesi fa, le dimissioni dell'ex consigliere comunale Giovanni Patruno che hanno portato in quest'aula il dottor Fabio Farfalla, giovane professionista che si sta dimostrando anche attento amministratore. Voglio anch'io concorrere all'idea diche affidiamo a nuove competenze, a professionalità che hanno creduto al nostro stesso progetto. Perché quando si lavora per un progetto condivisoL'autoreferenzialità non ci interessa. Per questo, al termine dei lavori di questo consiglio comunale, consegnerò nelle mani della Segretaria comunaleUn incarico che mi è stato affidato dai nostri concittadini riconoscendomi la candidata più suffragata della coalizione di centrosinistra nelle elezioni amministrative del 2017.impegnandomi sempre e solo per il perseguimento del bene della città di Canosa.Il nostro modo di fare opposizione non dipende da quanto siano vicine le elezioni.Credo che questa impostazione mi possa essere unanimemente riconosciuta. Nella lista- conclude la- abbiamo sempre condiviso questo spirito che continueremo a tener vivo anche in futuro con chi subentrerà al mio posto a seguito delle mie dimissioni"