Mobilità futura tra tecnologia e società

Il webinarproposto dale curato da ACI, è stato un'occasione di confronto e riflessione in merito al cambiamento repentino nella concezione di mobilità ed alle proposte alternative in tema di veicoli e della loro alimentazione. Si sono confrontati, direttore Rivista Motociclismo,docente economia dei trasporti Università Bocconi, ed, coordinatore area tecnica ACI. L'utente di oggi, ha sottolineato Pagliari ad inizio incontro, vuole essere sempre connesso e informato. Contestualmente, stanno cambiando le caratteristiche dei mezzi con cui ci si sposta:Il professorha illustrato le implicazioni di natura sociale che conseguono ad un radicale cambiamento nell'ambito della mobilità: «Ad oggi, escludendo le grandi città in cui è possibile muoversi con una pluralità di mezzi, la grandi aree extraurbane di cui è composto il territorio italiano non presentano una capillarità di rete di trasporto pubblico locale capace di disincentivare l'uso dell'autovettura privata negli spostamenti». Altra criticità illustrata dal docente è quella legata adma anche di tipo socio economico, dal momento che la maggiore diffusione di auto vetuste interessa i territori centro-meridionali del paese, spesso in sofferenza. «Occorre», secondo, «rendere fluida la sostituzione tra le auto più vecchie e quelle migliori. Una eccessiva politica di rottamazione delle automobili vecchie rischia di mettere fuori gioco anche gruppi sociali che abbandonerebbero zone del territorio già in declino».ha invece sottolineato come si sia assistito «ad un impulso verso lenel post pandemia con una voglia di libertà e di trasporto individuale puro, di cui la moto rappresenta il maggior vettore.Il webinar ha quindi visto un confronto sulle difficoltà legate alleLa mancanza di una rete diffusa di ricarica dei veicoli, il rischio di veder travolto il know-how di competenze in ambito di motori "tradizionali" che il nostro Paese possiede, con la perdita del vantaggio competitivo in tema di componentistica sul motore endotermico e una rete stradale secondaria che necessita di una radicale manutenzione e messa in sicurezza sono i tre elementi critici che i partecipanti hanno rilevato a conclusione dell'incontro.