Mimma Montanaro la nuova Direttrice del Distretto Socio-sanitario Asl Bt n.3 di Canosa, Minervino e Spinazzola

È la dottoressala nuova Direttrice del Distretto Socio-sanitario Asl Bt n.3 di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola. Già dirigente dal 01.10.2017 della UOS Cure Primarie presso il Distretto Socio-sanitario di Margherita di Savoia, a Montanaro le è stato conferito l'incarico a partire dal 1° ottobre, di durata quinquennale, con deliberazione n.1627 del 28.09.2023 a seguito di una procedura di avviso pubblico interno per titoli e colloquio."Con il bagaglio di esperienza ventennale maturato da dirigente presso il Distretto di Margherita di Savoia - spiega- cercherò di affrontare al meglio le sfide della Direzione di un Distretto molto impegnativo come quello di Canosa di Puglia, Minervino Murge e Spinazzola che include anche importanti presidi territoriali di assistenza in fase di riorganizzazione e rilancio. L'attività nei distretti è complessa e diversificata - prosegue la nuova Direttrice del Distretto n.3 - i distretti sono sempre più spesso interfaccia diretta per i cittadini cronici e non che necessitano di servizi primari di assistenza, sostengono e promuovono la continuità assistenziale con l'ospedale, collaborano con i comuni per l'erogazione dei servizi socio-sanitari. Per questo il distretto è a diretto contatto con tutti i cittadini".Inoltre, sempre dal 1° ottobre, la Asl Bt - in ossequio alle norme sull'attuazione della misura della rotazione ordinaria territoriale ed a quanto chiarito dall'Anac che ha specificato come nell'ambito delle Asl, i Direttori di distretto, nel caso ci siano più presidi, sono assoggettabili al processo di rotazione - ha dato il via libera (con deliberazione n.1344 del 02.08.2023) alla rotazione dei direttori dei Distretti n.1, n.2 e n.5. Questa le nomine in base al principio di rotazione: Direttore del Distretto n.1 di Margherita di Savoia, San Ferdinando e Trinitapoli è il dott. Domenico Antonelli, Direttore del Distretto n.2 di Andria è il dott. Aldo Leo e Direttore del Distretto n.5 di Trani e Bisceglie è il dott. Francesco Galante."La rotazione dei direttori di distretto - dichiaraDirettrice Generale Asl Bt - darà nuovo slancio alla stessa organizzazione dell'assistenza territoriale in una fase importante di programmazione rispetto ai fondi PNRR, al lavoro connesso con la realizzazione degli ospedali di comunità e delle case della comunità. I nostri 5 distretti socio-sanitari hanno caratteristiche organizzative molto diverse ma hanno sempre lavorato in un clima di fattiva collaborazione. La rotazione della dirigenza va esattamente in questa direzione".