Memoria liturgica di San Giovanni Battista

Nella memoria liturgica di", la Chiesa di Canosa di Puglia(BT) vive la Festa nella Parrocchia di San Giovanni Battista, guidata dal. L'opera dell'olio su tela delè esposta nella Chiesa canosina dal giugno del 1997. Per i cristiani il culto di Canosa affonda le radici nel Battistero sabiniano del VI sec., le cui pietre con la vasca eptagonale del Battesimo per immersione "testimoniano la storia, l'architettura e la fede dei nostri padri". Nella continuità del Magistero della Chiesa, laporge il messaggio del Vescovo della Diocesi di Andria,: """La parrocchia è la famiglia di famiglie, come la definisce Papa Francesco nell'esortazione 'Amoris laetitia', al n.87.E come nella famiglia è preziosa e fondamentale la reciprocità e la gratuità, tanto vale per la comunità cristiana e per l'intera società. Nella nostra comunità abbiamo tante famiglie belle e testimoni di fedeltà e di amore chiediamo loro, nel limite delle loro possibilità e di tempo, di dare tutte una mano per far si che la vostra comunità cristiana sia sempre più una famiglia dove è bello stare e crescere insieme; e dove siano gli uni per gli altri modelli, non solo a parole, ma con la vita, della gioia dell'essere fedeli al Vangelo di Gesù.."""Per la giornata dia festa parrocchiale di(BT) propone il seguente programma:reLodi mattutine;alle oinizio Oratorio Estivo 2019; alledurante la celebrazione alcuni ragazzi di terza media vivranno la prima tappa in vista della Professione di Fede "L'iscrizione"ore 20,00,con l'itinerario cittadino: via Legnano; via G.Bovio;, presso l'Ospedale; via G.Bovio,, in via G. Bovio n.100;, in via G. Bovio n.43; via Omero; via Pirandello;via L.Capuano; ritorno nella Chiesa di San Giovanni Battista.Il Consiglio Pastorale, il Diacono, Il Parrocoinvitano la comunità alla partecipazione , nella memoria liturgica dellache è l'unico santo, oltre la Madre del Signore, del quale si celebra con la nascita al cielo anche la nascita secondo la carne. Fu il più grande fra i profeti perché poté additare l'Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. La sua vocazione profetica fin dal grembo materno è circondata di eventi straordinari, pieni di gioia messianica, che preparano la nascita di Gesù.con le parole con la vita. Il battesimo di penitenza che accompagna l'annunzio degli ultimi tempi è figura del Battesimo secondo lo Spirito. La data della festa, tre mesi dopo l'annunciazione e sei prima del Natale, risponde alle indicazioni di Luca. Il 24 giugno si festeggia il cosiddetto "Natale estivo". La Chiesa celebra la festa di tre natività soltanto: quella di Cristo, quella della Madonna e quella del Precursore.