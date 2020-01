Masciarelli :tradizione in evoluzione

"Credo che chiunque si sia chiesto almeno una volta:a risposta è nel destino della famiglia, nell'amore portato alla nostra terra e nelle soddisfazioni ricevute dal nostro lavoro".La profondità verità incastonata nel pensiero dici è parsa senza dubbio l'incipit più bello e idoneo a presentare agli enoappassionati la preziosa doppia verticale che, allepressodedicano ai due vitigni principe della meravigliosa Terra d'Abruzzo,interpretati secondo la visione del grande vignaiolo Gianni.è l'espressione che più efficacemente sintetizza il suo pensiero e la sua opera, costantemente volta alla ricerca quasi maniacale della perfezione stilistica e tecnica rapportata alla specificità del territorio abruzzese. Opera continuata con grande professionalità e rigore dalla mogliee dalla figliache avremo l'onore di accogliere. Preziosa la partecipazione diDocente e Redattore della Guida Bibenda, che condurrà il racconto e la degustazione delle annate 2006 • 2010 • 2014 • 2015 del Castello di Semivicoli Trebbiano d'Abruzzo DOC e i millesimi 1999 • 2000 • 2007 • 2012 del Villa Gemma Montepulciano d'Abruzzo DOC Riserva. Seguirà servizio di pregiate proposte gastronomiche delloda confermare esclusivamente mediante versamento del contributo: € 30 per i soci di Fondazione Italiana Sommelier, € 40 per i non soci.Info e prenotazioni:, Fiduciario Delegazione Terre di Federico tel. 338.3139221Segreteria Terre di Federico : 327.7022294La Locanda di Beatrice : 080.8724122s.alicino@fondazionesommelierpuglia.it