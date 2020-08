Maria Giuseppina Pagnotta presenta  "Profumo di bergamotto"

Le incantevoliospiteranno la presentazione del libroEdizioni Magister diche avrà inizio allePer l'occasione interverranno(Presidente ArcheoClub Canosa),(Direttore ArcheoClub Canosa)(book blogger) che dialogherà conLa trama diparla dina sorta di saga che arriva sino ai nostri giorni, alla ricerca della vera giustizia, tra vicende d'amore e di vita di una famiglia del sud, intrecciata alle due grandi guerre mondiali, il cui protagonista, imbarcato ai primi del '900 in rotta verso l'Oriente, da vero eroe salverà l'equipaggio, divenendo anche un geniale inventore. Tra momenti di pura poesia dove la natura quasi personificata interagisce con i personaggi, manciate di ricordi e ingiallite fotografie riprenderanno vita. Vessillo di tutto il racconto, una profumata piantina, pegno d'amore prima di partire per la guerra, che passa di generazione in generazione.è il quarto romanzo dell'eclettica artista pugliese,oltre che scrittrice anche sceneggiatrice e pittrice (sua l'operan copertina del romanzo)., si è laureata col massimo dei voti nel Campo del Disagio, Devianza e Marginalità presso l'Università degli Studi di Bari.Referente Culturale Regione Puglia al Concorso Letterario "Thesaurus" nel 2012 Matera.di vari reading con musica di alta drammaturgia.Madrina in trasmissioni televisive.: Memorie di Federico II; Mostri in Erba. Disamina di una strage (2° class. Concorso "InediTO" 2010 Chieri); Federico II. Note d'amore, 2011; Questi Padri, 2018; Due uomini e una tata, 2019; Le morti chiedono giustizia – Testo italo/spagnolo. Coautrice: Le spose di Federico II, 2007; Federico II. Mio figlio Manfredi, 2008. Nel 2004ha pubblicato:; nel 2009,edizioni Giuseppe Laterza, (1° classificato Premio Letterario "G.G. Belli"); nel 2013,Guida Editori, (Premio "Cimitile"). Ha curato sceneggiatura e regia di cortometraggi. Ha scritto testi di canzoni per musicisti.Da non perdere l'incontro con l'autricediche oggi avrà luogo alle.incentrato su unache attraversa le due Grandi guerre mondiali e arriva fino ai giorni nostri, alla ricerca di un riscatto per una ingiusta condanna dovuta alla malagiustizia.