M' arrecòrde Canàuse con Leonardo D'Aulisa e Antonio Faretina

Entrano nel vivo gli incontri culturali del nuovo calendario delldi, presso l', in via Muzio Scevola nr.20. Da non perdere l'happening dialle, con la coppiae la partecipazione dipresidente della Compagnia Teatro Nuovo) che proporrannoin un ensemble di ricordi, aneddoti e testimonianze per esaltare il recente passato, il vissuto familiare e cittadino sempre di grande attualità. Una serata accattivante e coinvolgente, come ha dichiarato ilnel corso della presentazione del prossimo appuntamento con i relatori, entrambi cultori di tradizioni, usi e costumi locali, impegnati in questi anni di grandi trasformazioni, di profondi cambiamenti, del cosiddetto, a rinverdire i fasti del passato, della storiache si intrecciano al presente, attraverso ricerche, foto, documenti e soprattutto poesie dialettali, la loro grande passione. Componimenti, proverbi e detti in vernacolo da tramandare alle giovani generazioni, utilizzando anche i social, come stanno facendo, in quanto mezzi di comunicazione e di conversazione rapida ed istantanea, per interagire e condividere la bellezza del dialetto che deve continuare a vivere e resistere ai neologismi e anglicismi ricorrenti nel parlato di tutti i giorni. Il vernacolo dei nonni e bisnonni è sempre vivo nei dialoghi quotidiani, è l' idioma della comunità canosina che deve essere valorizzato e promosso in più contesticonclude ilche nel rinnovare l'invito a partecipare al prossimo incontro ha tenuto a ricordare il concorsoin atto per una Tesi di laurea, teso a valorizzare l'immagine storica e culturale di Canosa attraverso una scrupolosa ricerca di documentazione sviluppata da studi su Archivi di Stato e reperti archeologici del territorio.