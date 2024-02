Lupara bianca: «Canosa è stata liberata dalla fastidiosa ed ingombrante “cappa” che offuscava l’intera città»

E' l'Assessore al Contenzioso, Avv.che in proprio ed in nome del Sindaco, della Giunta Comunale e dell'intero Consiglio, avverte la necessità di rnella figura dirigenziale deldella sost. Proc. dott. Vaira, della, in forza alla DDA di Bari, nonchè i dirigenti della Polizia di Stato di Canosa di Puglia quali laed il suo successoreed infine, gli encomiabili collaboratori dello stesso Commissariato, Sost. Comm., Isp.Sovr.Ass.ti Capoper l'esemplare impegno profuso, finalizzato alla individuazione dei responsabili di sì gravi reati, culminata oggi con la conclamata loro responsabilità e relativa condanna.«Ricorderanno tutti i concittadini i casi delle "susseguitesi negli anni ai danni diEbbene, la compendiosa attività investigativa si è finalmente conclusa, nella fase del primo grado di giudizio, con la condanna all'ergastolo di Carbone Sanino, Campanella C. Damiano cl. 40, Campanella C. Damiano cl. 82, Boccuto Daniele e Zagaria Cosimo, rispetto alle scomparse di D'Ambra, Sasso, Sorrenti e Vassalli. Boccuto Pasquale è stato invece condannato alla pena di anni 10 e mesi 6 di reclusione perché riconosciuto responsabile del reato di estorsione e porto abusivo di armi. Per tutti i sodali è stata riconosciuta l'associazione a delinquere di stampo mafioso con l'aggravante, per i presunti omicidiari, della premeditazione. Dunque,agli artefici di sì pregevole lavoro - ribadisce l'- perché Canosa di Puglia è stata liberata dalla spregevole scia di omicidi rimasti per lungo tempo nell'ombra, per i cui reati non ha esitato a costituirsi parte civile, così interpretando a pieno titolo il senso di giustizia rivendicato dall'intero consesso sociale cittadino, attività espletata con spiccata professionalità dallgià Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trani. Auguriamoci che ben presto si faccia luce sull'ulterioredel quale, sappiamo, si continua ad indagare alacremente, affinchè la nostra Comunità non debba mai più subire simili efferati delitti deturpanti il sentimento umano che invade i Concittadini, piuttosto nutrito. E' pur vero - conclude l'- che trattasi di pronuncia non definitiva. Infatti, gli avvocati degli imputati annunciano appello perché sia riconosciuto ai loro assistiti il giusto trattamento sanzionatorio, evidentemente in distonia con quanto deciso daln persona dei giudici Buonvino (Presidente) e De Rosa (a latere); invero, nell'ottica delè opportuno che i fatti delineati nella prima fase vengano ulteriormente e capillarmente riesaminati in sede di appello affinchè prevalga il principio della certezza del diritto "ben oltre ogni ragionevole dubbio" al fine di evitare false rappresentazioni della verità. Dunque, con estrema prudenza attenderemo le motivazioni della ulteriore sentenza».