Lorenzo Accetta a "Barletta Disfida opera viva"

In questi giorni si sta svolgendo, l'evento allestito dal Comune di Barletta e dalla Regione Puglia per celebrare il 518° anniversario dell'epico fatto d'armi del 1503 tra cavalieri italiani e francesi. L'appuntamento, già "sold out", è nel(porta ore 18,00 inizio spettacolo alle 19,00) con repliche ad orari immutati.è uno spettacolo ideato e diretto dacon straordinari interpreti del calibro dipremio nazionale della Critica come miglior attore e, candidato al David di Donatello. La direzione musicale è del maestro, la scenografia di, la consulenza per la sfilata dei gruppi storici diGli Attori-Personaggi:(Ettore Fieramosca);(Ginevra di Monreale sua amata);(Guy de La Motte, nobile francese);(Consalvo da Cordova, comandante spagnolo);(Inigo Lopez de Ayala, nobile spagnolo);(Isabella d'Aragona, duchessa di Bari e di Milano);(Il Vescovo);(il nonno);(Claudio Graiano d'Asti, cavaliere italiano, traditore);(Fanfulla da Lodi, cavaliere italiano);(Romanello da Forlì);(Brancaleone da Genazzano);( Giovenale da Roma). E' in scena, anche il piccolo canosinoalunno di quarta elementare della Scuola "Mauro Carella", con la passione della recitazione che lo ha portatomedical drama televisivo dal titoloregia disu. Nonostante la piccola età vanta esperienze in spot televisivi, noti al grande pubblico, spicca quella con Pio e Amedeo, oltre a partecipazioni a trasmissioni televisive su Antenna Sud e TeleNorba. Un grande orgoglio per la famiglia Accetta , per i genitorie lache lo accompagnano e lo seguono in tutte queste attività intraprese. La partecipazione arappresenta un altro step importante per la sua formazione sia umana che culturale.Intanto il cartellone dell'eventoriporta che fino a sabato prossimo c'è l'annuncio dell'araldo per le vie cittadine di Barletta (dalle ore 17.30 alle ore 19,00'), il carosello storico in piazza Aldo Moro (ingresso per il pubblico da via Baccarini, porta ore 20.15, inizio spettacolo alle 21.15) e il cambio della guardia, dinanzi al Teatro Curci, dalle ore 18,00 alle 19,00.sarà sintetizzata in uno speciale televisivo in onda il 30 settembre sulle emittenti Teleregione (ore 20.30), Amica 9 (ore 21) e Telesveva (ore 20.30). Gli organizzatori portano a conoscenza che, come previsto dal Decreto Legge n. 105 del 23 luglio scorso, per assistere agli eventi occorrerà esibire la certificazione "green pass", in cartaceo o digitale, unitamente al documento d'identità, eccezion fatta ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.