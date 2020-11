Loconia:completata l'isola ecologica

"Nel percorso verso una città attenta allaoggi si è compiuto un importante passo. - spiega- Fino ad oggi Canosa possedeva solo una piccola Isola ecologica, quella diinsufficiente a soddisfare le esigenze di tutta la popolazione.è di proprietà privata. La Città ha necessità di dotarsi di Isole Ecologiche proprie a servizio della cittadinanza per poter aumentare la qualità e la quantità della raccolta differenziata e contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti nelle periferie. Negli anni scorsi abbiamo partecipato a due bandi regionali per la costruzione dii cui lavori di costruzione si stanno concludendo in questi giorni.per poter permettere ai cittadini di Loconia di poterla comodamente raggiungere con il proprio mezzo al fine di scaricare i rifiuti eccedenti quelli raccolti con ilIn particolare saranno ammessi, tra gli altri, residui vegetali da potatura o sfalci, plastica, vetro, legno (pallet, infissi, porte e similari) elettrodomestici. Non sono ammessi grassi lubrificanti, rifiuti urbani misti, rifiuti putrescibili. Trattandosi di uL'Isola Ecologica - conclude- entrerà in funzione contestualmente all'aggiudicazione della gara ponte per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e dei servizi complementari.hanno partecipato due imprese le cui offerte, dal punto di vista tecnico ed economic,o sono al vaglio della commissione giudicatrice nominata dalla stessa Ager."