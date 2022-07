Lecce: Beach Pro Tour “Futures”

Dalfa tappa ail circuito mondiale di beach volley, nella marina di San Cataldo. La tappa leccese è stata presentata all'Open Space di Palazzo Carafa dal sindacoe dal presidente della Regione Pugliacon l'assessore allo Sport Paolo Foresio, il presidente del comitato territoriale Fipav Lecce-Brindisie in collegamento da remoto il coordinatore tecnico delle squadre nazionali di Beach Volley, il salentinoPromosso in Europa dallail circuito – uno dei principali appuntamenti a livello internazionale per questo sport – prevede la partecipazione dei migliori atleti al mondo in base alla propria posizione nel ranking mondiale, che si sfideranno in ogni tappa per quattro giorni di gare maschili e femminili. Tra le tappe Futures in programma quest'anno, ben quattro si svolgono in Italia e di queste tre per la prima volta in assoluto nel Sud Italia: ai Giardini Naxos da a domenica, ae a Cirò Marina da giovedì 14 a domenica 17 luglio. Ogni tappa ha iscrizioni proprie e dà punteggio e montepremi per il ranking mondiale.A San Cataldo saranno presenti quasi 200 atleti provenienti da diverse parti del mondo (come Argentina, Australia, Cile, Finlandia, Israele, Turchia, Canada, Polnia, Lituania, Ucraina) tra coppie suddivise fra quelle già iscritte al main draw (il tabellone principale), quelle ammesse alle qualifiche e le coppie di riserva. A questo link è possibile vedere l'elenco di tutte le coppie partecipanti: https://en.volleyballworld.com/beachvolleyball/competitions/beach-pro-tour-2022/, cliccando sulla tappa di Lecce. Fra le coppie di punta in arrivo a Lecce quella formata dalle italianema anche, fra gli uomini,coppie attive nel settore nazionali di Beach Volley e poi Alfieri-Sacripanti e Abbiati-Andreatta, coppie esperte del panorama italiano internazionale. La tappa a San Cataldo è organizzata dal Comune di Lecce con il sostegno della Regione Puglia in collaborazione con la FIPAV nazionale e territoriale.«Lecce città di mare – dichiara il presidente della Regione Michele Emiliano – con le sue bellissime spiagge, anche attraverso il Beach Volley e la sua organizzazione sportiva. La pallavolo italiana è molto pugliese e molto salentina. Arriveranno ragazze e ragazzi da 26 paesi del mondo e racconteranno Lecce, sia direttamente che attraverso le loro televisioni, una città che oltre a essere una meraviglia dell'architettura, della cultura, della archeologia, è anche una meraviglia dello sport e del mare. E questo è anche il risultato di un gioco di squadra, quella della Puglia, che tra amministrazione regionale e comuni sta realizzando una rivoluzione basata sulla passione, sull'entusiasmo e sulla verità. Raccontiamo la Puglia per quella che è: affetto, accoglienza, voglia di incontrare tutti i paesi del mondo e di rafforzare pace e fraternità".«Appuntamenti come il circuito mondiale di Beach Volley – dichiara il sindaco– sono un classico esempio di turismo sportivo perchè c'è un'attività di fortissima promozione del territorio con arrivi e presenze da tutto il mondo. Questo è anche il riconoscimento di un lavoro per costruire la propria credibilità portato avanti dalla Fipav pugliese, dalla Regione Puglia che ha una precisa strategia politica in questo senso (ricordo che nel 2026 la Puglia ospiterà i Giochi del Mediterraneo) e dall'Amministrazione comunale che utilizza anche il messaggio sportivo per ricordare con determinazione che Lecce, oltre ad essere una città d'arte e di storia, è una città di mare. Questa è un'ulteriore opportunità per ribadirlo e per fare un salto di qualità a livello internazionale dopo aver ospitato i campionati nazionali a San Cataldo e Frigole. Non ci fermeremo qui, siamo ambiziosi e ci offriamo con continuità per accogliere queste manifestazioni».«A San Cataldo stiamo allestendo la Lecce Beach Arena che ospiterà – spiega l'assessore allo Sport del Comune di Lecce– il prossimo weekend la tappa del circuito mondiale di Beach Volley e, in quello successivo, il campionato internazionale di Beach Soccer. Per due settimane consecutive Lecce e il suo mare saranno protagoniste grazie a grandi eventi sportivi. Puntiamo in alto grazie al lavoro di squadra fatto con la Regione, senza la quale tutto questo non sarebbe stato possibile, e grazie al supporto della Fipav nazionale e territoriale».«La Puglia, ed in particolare il Salento, offre – aggiungepresidente del comitato territoriale Fipav Lecce-Brindisi – una territorio fatto da lunghissime distese di spiaggia e che ogni anno diventano contenitore di tantissima attività di beach volley. E' nostro dovere curare e implementare questa disciplina in una terra che da sempre, tra l'altro, è stata culla di atleti di alto livello di Beach Volley. Vantiamo in Italia coppie di grande livello, e questo lo possiamo toccare con mano anche grazie alla cura del settore nazionali ben gestito dal nostro Gigi Dell'Anna».«Sta andando tutto per il meglio e ci teniamo a fare bella figura– concludecoordinatore tecnico delle squadre nazionali di Beach Volley – perchè arriveranno a Lecce atleti da 26 paesi del mondo con alcune delle coppie più forti del panorama internazionale»..