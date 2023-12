La rotatoria per Montegrosso sulla Canosa-Andria è stata messa in sicurezza

L'ennesima azione civica, con tanto di denuncia alle competenti Autorità del territorio a firma del presidente dell'l'attivista socialeha avuto il suo esito positivo. La delicata vicenda si riferisce agli incidenti avvenuti, anche recentemente, nel punto più delicato della strada di collegamento da, passando per lache porta allaProprio la rotatoria per Montegrosso e soprattutto le sue disastrose condizioni, avevano indotto il presidente Montaruli ad agire presso le competenti Autorità, esattamente come fece per l'Andria-Trani con ottimi risultati sotto gli occhi di tutti. Anche questa volta Il risultato è stato immediato: la rotatoria è stata messa in sicurezza, come è evidente dalle immagini e soprattutto è arrivata all'la nota a firma del, il quale ha messo nero su bianco scrivendo a: Provincia BAT – Settore Infrastrutture, Viabilità e Trasporti; all'Associazione di Volontariato "Io Ci Sono!"; e, per conoscenza, alla Prefettura U.T.G. di Barletta Andria Trani; alla Sindaca della Città di Andria; all'Ufficio Programmazione; Al Responsabile N.I.V.I..Il Comandante Capogna, in pratica, riscontra la nota di Montaruli rassicurandolo altresì che "la Polizia Locale, in funzione di Polizia Stradale, provvederà ad eseguire compatibilmente con ulteriore gravame, appositi servizi di pattugliamento, anche al fine di scoraggiare condotte contrarie alla legge". Con la stessa nota il Comandante Capogna ha sollecitato l'Amministrazione Provinciale, competente nella realizzazione, costruzioni e manutenzione delle strade, a riscontrare la nota. Soddisfatto il presidente di "Io Ci Sono!",che, ricevuta la nota del Comandante, ha dichiarato: "sono felice e molto compiaciuto per l'iniziativa del Comandante della Polizia Locale in merito alla situazione da me denunciata. Il primo risultato visibile è. Ora attendo ulteriori sviluppi da parte del Comune di Andria e della Provincia che deve completare l'opera. Resta, in ogni caso, il problema relativo alla presenza di quel manufatto pericoloso in quel preciso luogo. Una presenza non prevista che continua ad essere fonte di pericolo per gli automobilisti. Anche in questo caso la nostra azione civica ha ottenuto il risultato sperato. Abbiamo operato- ha concluso- con laottemperando al nostro ruolo sociale, spesso fastidioso ma che non verrà mai meno."