La Repubblica Italiana compie 75 anni

Ricorrono inata nel 1946. Una data che "segnava anch'essa un nuovo inizio: la edificazione di una casa comune, basata sulla libera sottoscrizione di un patto di cittadinanza da parte dei cittadini e, per la prima volta, delle cittadine". Ha dichiarato agli ambasciatori ospitati al Quirinale per la che ha tracciato un parallelismo tra l'uscita dalla pandemia e l'uscita dalla Seconda guerra mondiale. "Sulle macerie il popolo italiano, i popoli d'Europa, i popoli del mondo, si proposero di non ripetere gli errori del passato. Non sempre vi siamo riusciti" ha fatto notare il presidente della Repubblica. "Ma la spinta alla rinuncia della guerra, come strumento di risoluzione delle controversie internazionali, è stata allora, e rimane, robusta e forte. E' un disegno incompiuto, per il quale moltiplicare gli impegni comuni. Con questa convinzione e in questa prospettiva auguro a tutti buona Festa della Repubblica Italiana"Con la deposizione di una corona d'alloro da parte del sindaco di Canosa di Puglia, al Monumento dei Caduti nella Villa Comunale si è svolta stamani la cerimonia della Festa Repubblica alla presenza delle autorità, civili e militari e dei rappresentanti delle associazioni d'arma e di volontariato.