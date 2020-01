La promozione della salute è l’anticamera della pratica sportiva

Ascoltare, condividere, intervenire. Sono le tre parole chiave deiattivati, con la firma delle convenzioni, dall'assessorato regionale allo Sport, Coni Puglia, Comitato paralimpico, Ufficio regionale scolastico e Università di Foggia. Due iniziative riservate alle scuole pugliesi che puntano su educazione alimentare, educazione al movimento e trasporto attivo per interpretare i bisogni della collettività e giocare la carta della prevenzione, in modo da formare al meglio i cittadini del domani. Così laDue progetti in crescita, nel corso degli anni, come dimostrano i numeri, a sottolineare la bontà di una visione strategica proiettata nel tempo. Infatti, intervenendo già nella scuola primaria, è possibile inculcare le regole e le abitudini che formeranno il corredo genetico vincente di ciascuno di noi. Se "Sbam" è arrivato a coinvolgere in Puglia 270 classi di 90 scuole e 50 laureati in Scienze motorie, "Sport e disabilità" ha interessato160 classi sparse sul territorio. "Una collaborazione importante - ha sottolineato, presidente del Coni Puglia - finalizzata al miglioramento della qualità della vita, su un territorio ai primi posti in Italia per il triste primato dell'obesità infantile". "La Puglia è la terza Regione in Italia, con Marche ed Abruzzo - ha ribadito l'assessore allo Sport- a puntare su un'offerta formativa così efficace e incisiva. Questo modello di gestione aperta ad altri attori istituzionali, si sta rivelando ricco di soddisfazioni". Per, presidente regionale del Cip "le iniziative dimostrano come la disabilità possa essere trasformata in un momento di rinascita, realizzando un sogno: normodotati e disabili insieme nel nome dello sport".dirigente dell'Ufficio scolastico regionale ha evidenziato "l'importanza dell'incremento dell'attività sportiva negli istituti primari che risponde ad una esigenza ben precisa del mondo scolastico con un progetto articolato, condiviso ed efficace". Infine il professorin rappresentanza dell'Università di Foggia: "Per formare dei campioni bisogna avere prima dei cittadini consapevoli.E, la promozione della salute è l'anticamera della pratica sportiva. Il nostro contributo è quello di dare soprattutto scientificità a questo percorso, evidenziando pregi ed eventuali difetti da correggere". L'auspicio di tutti è che, oggi rivolto alle terze classi delle scuole primarie - le quarte e quinte possono contare su- possa coinvolgere, in un futuro non molto lontano, anche le classi prime e seconde chiudendo così il cerchio formativo.