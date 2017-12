La Pizza Napoletana, Patrimonio dell’UNESCO

è stata riconosciutada parte dell'il 9 dicembre scorso al termine del consiglio riunitosi a Jeju, nella Corea del Sud. Una parola di dialetto napoletano,diventa una parola internazionale e dal forno di Napoli la pizza sfornata viene servita ai banchi delle Nazioni Unite. La candidatura, promossa dalla Regione Campania e dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, merita di essere conosciuta e studiata anche nel mondo della scuola nel contesto della storia, della cultura, dell'educazione alimentare mediterranea. Ildell'Ufficio Legislativo della Regione Campania ci porge il saluto nell'accogliere e condividere la ricerca storica sulla, il settimoitaliano ad essere iscritto nella. L'elenco tricolore comprende anche l'Opera dei Pupi (iscritta nel 2008), il Canto a tenore (2008), la Dieta mediterranea (2010) l'Arte del violino a Cremona (2012), le macchine a spalla per la processione (2013) e la vite ad alberello di Pantelleria (2014).Dagli studi di Dialettologia del 2015 curati nell'operadella mia persona di maestro,abbiamo già presentato il lemma dialettaleriferita al pane(e alla focaccia, l'etimologia dal latino medievalecompressa, cioè focaccia (placenta) schiacciata. L'impasto di farina schiacciata, deriva dal latinoschiacciata, macinata, dal verbo "pinso, ere". Dall'archeologia letteraria: la focaccia (lat. placenta) viene descritta neldi, al cap. LXXVI: "placentam sic facito" (farai così la focaccia). Il lemma "pizza" si radica nel linguaggio napoletano: pizza.Oggi intendiamo riscoprire le radici storiche filologiche della pizza e dell'arte del pizzaiolo napoletano in due opere del '700 e dell'800, con soddisfazione intellettuale di ritrovare la conferma dell'etimologia nel latinoparticipio passato del verbo, che abbiamo presentato negli studi citati delle". La famosa pizza Margherita nata nellaè attestata da una lapide del 1889 nell'omaggio alla Regina Margherita di Savoia. Ma l'arte del pizzaiolo ha radici antiche come attestano gli scritti degli Usi e Costumi napoletani dell'800 e del dialetto napoletano del '700.dal titoloFurono allegate anche 50 tavole incise in rame e colorate dei mestieri, personaggi e delle scene, fra le quali si ritrova "il pizzaiolo", che oggi merita un quadro in mostra.della stessa compareanzi della città di Napoli.Prendete un pezzo di pasta, allargatelo e distendetelo col matterello e percotendolo colle palme delle mani, metteteci sopra quel che vi viene in testa, conditelo di olio o di strutto, cocetelo al forno, mangiatelo. E saprete che cosa è una pizza. Le focacce e le schiacciate sono alcunché di simile, ma sono l'embrione dell'arte.... mozzarelle, prosciutto, pomidoro, arselle, ecc Talora ripiegando la pasta su di sé stessa se ne forma quel che chiamasi "calzone". ...in forno sempre acceso che mai non sazia la bramosa bocca.»Nella comuni radici napoletane dell'800 di Canosa di Puglia nel Regno di Napoli, riscopriamo la tradizione gastronomica natalizia del "calzone" con la filastrocca napoletana della notte della vigilia di Natale, che abbiamo già presentato nell'opera di dialettologia "Sulle vie dei ciottoli del dialetto canosino". L'abbiamo volontariamente rievocata e cantata in festa lo scorso 14 dicembre agli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria "Giovanni Paolo II" di Canosa. Ma sono le fonti filologiche del dialetto napoletano del '700 a farci riscoprire le radici etimologiche e culturali della Pizza napoletana da "tramandare ai posteri" e oggi diciamo da "tramandare al mondo".Gli Accademici Filopatridi promuovono lo spirito di amore e cultura della Patria, come esprime la parola compostadal greco antico φιλία (trasl., philía) "amicizia", amore e dal latino "patria", terra nativaInfatti« È un nome generico di tutte le sorte di torte, focaccie e schiacciate; e quindi si aggiunge qualche aggettivo per distinguerle. Per talune di queste sono illustri i Monasteri delle nostre Monache. Sarebbe stato degno del nostro amoroso zelo per la patria il tramandare a' posteri una esatta descrizione delle preparazioni di tanti generi di pizze. Rispetto all'etimologia crediamo che derivi dalla parola latina pistus, pista, pistum addetta al dimenar la pasta. »Annotiamo nel lessico che l'etimologiaderiva dal verbo pinso, pinsere, che significa pigiare, schiacciare. Riaccendiamo il forno della storia, impastiamo con le mani dell'arte del pizzaiolo napoletano e meridionale,