La pianista Kiana Reid in concerto

Un'altra grande serata musicale è in calendario(BT) nell'ambito diorganizzata dalla, retta daLa rassegnapromossa per le festività natalizie è stata suddivisa in due concerti sotto la direzione artistica affidata afinalizzati alla raccolta fondi per il restauro della chiesa canosina. Nella continuità della tradizione musicale, cresce l'attesa per la seconda serata con l'esibizione della giovane, stella emergente della musica pianistica, già affermata a livello internazionale. E' reduce dalla vittoria della settimana scorsa al concorso pianisticogiunto alla, che ha visto nella categoriasfidarsi tra loro musicisti di altissimo livello provenienti da tutto il mondo. Vincitrice assoluta di questa categoria è risultata, ventenne giapponese che si è aggiudicata l'ambito premio con 98 punti. Nel suo repertorio annovera brani dei più importanti autori di musica come:/ Bagatelle N.25 in A minor WoO59 "For Elise";/ Concert Paraphrase on themes from Tchaikovsky's 'Eugene Onegin' Op.81;/ Liebesträume No.3 S.541;/ Piano Sonata No.2 in b minor Op.36 (1931ver.);/ Variations Op.41.All'esordio, la rassegnaha visto già in scena il gruppo corale, composto da 17 giovani, diretti dal, che si sono esibiti lo scorsonellagremita di gente. Battiti di mani a ritmo sulle trascinanti note delle canzoni più famose, attraverso uno stile proprio deiche negli ultimi anni stanno tenendo concerti in tutta l'ItaliaEsibizione artistica di notevole livello, accompagnata dalla gestualità e dall'entusiasmo tipici del cantodi origine popolare afro-americana su temi evangelici sviluppatosi in America nel 19° secolo. Praticato dai grandi cori di chiesa, cominciò a essere codificato tra gli anni 1920 e 1940, in uno stile che fondeva le tecniche del blues a elementi di derivazione jazz. A differenza del genere affine dello spiritual,è caratterizzato da un testo di carattere soggettivo, dall'accompagnamento di strumenti e da una consistente intensità ritmica che contagia tutti i presenti durante i concerti. Non da meno quello che ha visto protagonista il gruppo coraleattraverso gli intrecci vocali e ritmici regalando al pubblico quellecon brani davvero coinvolgenti da meritarsi la standing ovation finale.