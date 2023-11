La Nutracore è una Startup Innovativa Italiana

Lacon sede a Canosa di Puglia (BT), è unaiscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese adibito alle Startup Innovative, dal 2020. E' specializzata nella produzione conto terzi di integratori alimentari, dispositivi medici e mangimi complementari, si occupa dello sviluppo formulativo, dello studio del regolatorio sia nazionale che estero e della personalizzazione del prodotto, dalla scelta di materie prime innovative al confezionamento nel formato desiderato. La"con grande orgoglio" è tra le 11 imprese del territorio selezionate dalla Regione Puglia per la partecipazione alla sesta edizione delche si sta svolgendo a Shanghai fino al 10 novembre 2023. E' la prima fiera cinese dedicata esclusivamente all'importazione di prodotti e servizi, doveè presente con una postazione personalizzata, nello spazio espositivo della Regione Puglia dedicato al mondo dell'healthcare.La richiesta crescente degli integratori nel mercato negli ultimi 10 anni ha fatto crescere le vendite in volume, spiegasocio fondatore di Nutracore: "siamo l'unica azienda Italiana presente in fiera del nostro settore, sono diversi i buyers che, già dal primo giorno dell'evento, hanno dimostrato interesse verso i nostri prodotti. Siamo fiduciosi che questo possa essere per noi un mercato florido, che sta vivendo soprattutto in Cina una crescita esponenziale. Un ringraziamento doveroso – conclude- va alla Regione Puglia per questa grandissima opportunità che abbiamo avuto modo di cogliere."Nel National Exhibition and Convention Center di Shanghai che ospita la fieraanno partecipando 145 Paesi, regioni e organizzazioni internazionali e 2.800 espositori.