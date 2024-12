La luce della Pace a Canosa di Puglia

Laarriverà a Canosa di Puglia nella serata dele sarà accolta dalche andrà alla stazione ferroviaria didove giungerà attraverso le staffette organizzate in tutta Italia. Laè una fiamma viva, accesa da una lampada che si trova nella Grotta della Basilica della Natività di Betlemme, tenuta sempre accesa grazie all'olio donato dai cristiani di tutto il mondo. È un segno di pace e di fratellanza e viene distribuita grazie a un'iniziativa degli scout austriaci e alla collaborazione delle associazioni scout dei Paesi europei. Il programdella giornata annunciaallecirca accoglienza presso la Parrocchia Maria SS. dell'Assunta; dalle ore 19,30 circa in marcia converso piazza Vittorio Veneto; intorno alle ore 20,00 momenti di riflessione e distribuzione della. Ilcondivide e fa propria l'esortazione didi "chiedere a gran voce la Pace, dai balconi e per le strade" per favorire il dialogo che edifica la Pace. Consapevoli della complessità delle tensioni in atto nel mondo, gli scouts cattolici si impegnano nel continuare a costruire esperienze di convivenza pacifica, conoscenze e collaborazioni tra i giovani, attuandole attraverso il metodo educativo scout, contribuendo alla costruzione di un disegno di pace tra forme e provenienze diverse.