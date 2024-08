La bellezza delle mamme nell'Estate Canosina 2024

Tra gli applausi del pubblico, ha fatto tappa ala selezione per "", il concorso nazionale di bellezza e simpatia, giunto alla suacon la conduzione affidata all'impeccabile. Nell'ambito degli eventi dell'Piazza Vittorio Veneto ha ospitatoriservato a tutte le mamme aventi un'età tra i 25 ed i 45 anni, nella serata dello scorso 22 agosto, promossa ed organizzata dall'In "gara" 13 concorrenti provenienti da più parti della Puglia che oltre a sfilare in passerella con abiti eleganti, hanno dimostrato il loro talento nel corso delle prove sostenute davanti ad una giuria qualificata composta da:, assessore al turismo;assessore agli eventi;cantante reduce dalla trasmissione televisiva «The voice senior»;wedding planner;, imprenditrice;imprenditrice hair stylist;, makeup artist;dottoressa della Farmacia Suriano Valente.Sul podio delle vincitricisono salite :(30 anni) di Andria con la fascia "Miss Mamma Italiana Gold" ;(54 anni) di Andria con la fascia Miss Mamma Italiana Evergreen;(57 anni) di Manduria. La serata è stata arricchita dalle performances artistiche di :con la sua voce potente e il suo talento unico;e la sua verve cabarettistica ed esilarante. Anche momenti di approfondimento e sensibilizzazione durante la kermesse quando è salita sul palco la dottoressadelegata di Canosa di Puglia dellache ha parlato dell', "una malattia cronica, progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall'adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un'attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti". Non solo bellezza per, un concorso delladi patron, conreferente per la Puglia che ha annunciato la prossima tappa a Trani in calendario l'1 settembre.Riproduzione@riservata