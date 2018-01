L’uomo è ciò che mangia?

Proseguono con interesse e partecipazione di pubblico, gli incontri aell'Sezionedi, presso l', in via Muzio Scevola nr.20. Il programma del primo bimestre 2018 propone per, allel'intervento del professorsul temaIl professorsi è laureato in lettere, presso l'Università degli Studi di Bari, Facoltà di Lettere e Filosofia, orientamento storico-sociale, con una tesi in storia contemporanea, riferita al territorio di Canosa. E' docente dal 2001 ed insegna filosofia e storia presso il Liceo Scientifico Statale "Riccardo Nuzzi" di Andria. Relatore in diversi convegni culturali di argomento filosofico, storico e letterario, il professorè sempre alla ricerca di nuovi stimoli per un continuo approfondimento culturale del passato e del presente. In questi anni ha pubblicato un saggio dal titolonella, edita dal Comune di Andria, assessorato alla cultura e dall'associazione turistica Pro Loco. Per l'occasione, ha dato delle anticipazioni sul tema che affronterà all'U.T.E:i direbbero due campi distinti ed antitetici: quello del cibo, legato all'ambito della necessità e della sopravvivenza e quello della filosofia, afferente all'esercizio più alto delle facoltà intellettive più eccelse. Persino i latini dicevano. Prima vivere, poi filosofare. I punti di contatto fra questi due ambiti "sono molto più numerosi di quanto si pensi e permeano tanti aspetti della nostra vita quotidiana". Nel rinnovare l' invito alla cittadinanza a seguire l'incontro, il presidente dell'U.T.E. dottorha ricordato che è in atto unper unateso a valorizzare l'immagine storica e culturale di Canosa attraverso una scrupolosa ricerca di documentazione sviluppata da studi su Archivi di Stato e reperti archeologici del territorio.