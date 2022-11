L’onorevole Marcello Gemmato sottosegretario alla sanità

"Auguri di buon lavoro al nostro coordinatore regionale di Fratelli d'Italia,Un ruolo che, specie in questo momento post covid, è particolarmente delicato e - conoscendolo personalmente e avendolo visto già in azione come capo dipartimento Sanità del partito - siamo certi che svolgerà all'altezza della situazione: puntando a una sanità territoriale, tanto dimenticata dal centrosinistra a Roma come in Puglia." E' quanto riporta il messaggio augurale delall'onorevole Marcello Gemmato, nominato sottosegretario alla sanitàsin da adolescente ha nutrito una forte passione per la Politica intesa come impegno per il territorio, per la comunità di persone e per i singoli individui. Proprio per questo "ho scelto di spendermi in prima persona restando sempre dalla stessa parte: quella degli ideali, del sociale e di tutti quei valori che da sempre mi contraddistinguono e fanno di me un uomo di destra." Dopo il percorso universitario, durante il quale ha dato vita ad, si è dedicato alla sua professione di farmacista e alla Città di Bari, in qualità di consigliere comunale. Nel dicembre 2012 ha scelto di seguire il progetto di, fedele alla destra e al legame di amicizia con il leader. Da quel momento ha contribuito con passione e dedizione alla costruzione di questo nuovo progetto politico sia a livello territoriale sia a livello nazionale. Alle politiche del 2018è stato eletto deputato di Fratelli d'Italia, rivestendo la carica di membro e segretario della XII Commissione affari sociali. Alle politiche anticipate del 25 settembre scorso è stato candidato per la Camera dei deputati nel collegio plurinominale Puglia 02 dietro a Giorgia Meloni come capolista nel collegio Puglia 03 risultando eletto.