L’Asl Bt vince il premio Smartphone d’Oro di PaSocial

nella sezione Sanità con l'Urp Digitale. In gara quest'anno ben 81 enti e istituzioni che, a livello nazionale, hanno proposto progetti e campagne di digitalizzazione, informazione e comunicazione. Utile, risolutivo, rapido, digitale: è l'Urp dell'Asl Bt che da maggio è completamene digitale e sviluppato anche con un assistente virtuale. Urp Digitale è un servizio a cura della UOSVD Informazione, Comunicazione, Polo Universitario e Formazione e realizzato in collaborazione con la UOSVD ICT. A ritirare il premio le rispettive dirigenti responsabili:"Conseguiamo un nuovo prestigioso riconoscimento per un progetto che avvicina i cittadini all'Asl, in un processo più ampio, già avviato, di informatizzazione dei servizi – afferma la DG Asl Bt- volto a semplificare e velocizzare le risposte agli utenti. Oggi abbiamo una ulteriore riprova delle capacità della nostra Asl di essere un'azienda pubblica tra le più vivaci ed innovative in Italia".per la prima volta nel sistema sanitario della Regione Puglia,è sempre attivo un assistente virtuale che fornisce assistenza e informazioni rispondendo alle richiesta del cittadino, un catalogo informativo in continuo aggiornamento permette di sfogliare facilmente le informazioni necessarie sui principali servizi, una sezione dedicata alle news ripercorre le novità, è possibile inviare un messaggio attraverso il messanger della pagina Facebook della Asl, mentre restano attivi il numero verde (800.18..49.77) e la mail urp@aslbat.it. Attraverso lo stesso portale il cittadino può compilare il modulo per fare una segnalazione. Tutte le richieste e le segnalazioni vengono gestite attraverso un Customer Relationship Management (CRM), vengono prese in carico attraverso un sistema unico che permette di tracciare in maniera chiara e immediata i passaggi di ogni richiesta, i tempi di risoluzione e di aggiornare continuamente le informazioni utili. La possibilità di centralizzare le richieste dei cittadini consente di fare valutazioni mirate, conoscere la domanda e il punto di vista del cittadino paziente: è un termometro delle esigenze informative che serve per fornire risposte più adeguate e organizzare servizi e i flussi informativi in maniera più efficace.