L’albero naturale di Natale nel rispetto della tradizione e dell’ambiente

IL VADEMECUM DEI TUTOR DEL VERDE DI COLDIRETTI

L'albero naturale di Natale trova spazio quest'anno nelle case dei pugliesi con una spesa media di 30 euro, ma in Puglia ci sono anche gli alberi 'in affido', che potranno essere così riconsegnati una volta terminate le festività Natalizie per essere restituiti al bosco, una iniziativa salva ambiente e clima. E' quanto emerge da una indagine di Coldiretti Puglia, in occasione del lungo ponte iniziato con la festa dell'Immacolata durante il quale tradizionalmente si acquista l'albero di Natale per addobbarlo per le festività natalizie. Oltre che per l'altezza i prezzi variano a seconda delle varietà ma complessivamente, comunque gli abeti più piccoli che non superano il metro e mezzo saranno venduti anche quest'anno a prezzi variabili tra i 30 e gli 80 euro a seconda della misura, della presenza delle radici ed eventualmente del vaso, mentre per le piante di taglia oltre i due metri il prezzo sale anche a 200 euro per varietà particolari. La vendita avviene nei vivai, nella grande distribuzione, presso i fiorai, nei garden, ma ottime occasioni si trovano anche in molti mercati degli agricoltori di Campagna Amica.Portarlo a casa qualche giorno prima per farlo ambientare, curare che la terra affinché sia sempre umida e posizionarlo lontano da fonti di calore dirette, sono alcuni dei segreti per il perfetto albero di Natale svelati dai tutor del verde di Coldiretti Campagna Amica. L'albero naturale concilia il rispetto della tradizione con quello dell'ambiente a differenza delle piante di bassa qualità importate dall'estero che raggiungono l'Italia dopo un lungo trasporto con mezzi inquinanti. Gli alberi naturali sono coltivati soprattutto nelle zone montane e collinari in terreni marginali altrimenti destinati all'abbandono e contribuiscono a migliorare l'assetto idrogeologico delle colline ed a combattere l'erosione e gli incendi. Grazie agli alberi di Natale è quindi possibile mantenere la coltivazione in molte aree di montagna con il terreno lavorato, morbido e capace di assorbire la pioggia in profondità prima di respingerla verso valle evitando i pericoli delle frane, mentre la pulizia dai rovi e dalle sterpaglie diminuisce il pericolo d'incendi. Niente a vedere con le piante di plastica che – continua– arrivano molto spesso dalla Cina e non solo consumano petrolio e liberano gas ad effetto serra per la loro realizzazione e il trasporto, ma impiegano oltre 200 anni prima di degradarsi nell'ambiente, contribuendo alla diffusione delle microplastiche nel suolo, nelle acque e nella catena alimentare. Peraltro l'emergenza Covid che colpisce il Paese in una delle tradizioni più sentite sottolinea ancora di più l'importanza di restare uniti anche nel sostenere il lavoro e l'economia dei territori con ilche è un settore chiave del Made in Italy agroalimentare – ricorda la Coldiretti regionale – con il valore della produzione pugliese di fiori e piante stimato in 300 milioni di euro, con un risvolto occupazionale di oltre 2 milioni di giornate di lavoro.Secondo la Coldiretti prima dell'acquisto è meglio prima misurare accuratamente l'altezza del soffitto di casa, per non trovarsi con una pianta troppo alta, perché all'aperto gli alberi sembrano molto più piccoli che all'interno. Tutte le conifere – sottolinea la Coldiretti – tendono a perdere gli aghi nella parte interna dei rami ma ciò non significa che l'albero sia vecchio e in ogni caso, per evitare di sporcare macchine e case, chiedere al vivaista di scuotere l'albero per far cadere gli aghi secchi. Meglio portare a casa l'albero, distendendo bene i rami, con qualche giorno di anticipo prima di addobbarlo in modo da farlo adattare al nuovo ambiente.Una volta a casa bisogna sistemare l'albero in un luogo luminoso, fresco, lontano da fonti di calore, come i termosifoni e al riparo da correnti d'aria, come porte e finestre, al riparo da eventuali forti folate di vento – sottolinea la Coldiretti – inoltre è meglio evitare addobbi pesanti per non spezzare i rami, non spruzzare neve sintetica e spray colorati perché l'albero e vivo e respira, contribuendo ad abbattere gli inquinanti dell'aria domestica. E' buona norma mantenere la terra umida, ma non eccessivamente bagnata – consiglia la Coldiretti – anche con l'utilizzo di un nebulizzatore, da usare anche sui rami solo però se non ci sono luci o fili elettrici.Terminato il periodo natalizio se l'albero acquistato ha buone radici può essere posizionato – ricorda la Coldiretti – all'esterno sul balcone o piantato in giardino, considerando però che si tratta di una pianta che può crescere anche fino a 15- 20 metri. Se non si ha spazio dove piantarlo allora è possibile – conclude la Coldiretti – donarlo ai centri di raccolta indicati dai vivaisti, dai Comuni, dal Corpo forestale dello Stato o in alcuni mercati di Campagna AmicaPrima di comprare l'alberoMeglio preventivare l'acquisto con qualche giorno di anticipo per dare modo all'albero di adattarsi al nuovo ambiente e distendere bene i rami, imprigionati dalla rete per il trasporto;Misurare accuratamente l'altezza del soffitto di casa, per non trovarsi con un albero troppo alto perché all'aperto gli alberi sembrano molto più piccoli che all'interno;Al vivaio o nei mercati di Campagna AmicaNon andare alla ricerca di un albero perfetto perché ogni esemplare tende ad avere un lato meno ricco di rami nella parte cresciuta verso nord e poi ricordarsi che si tratta di un albero vivo la cui naturale asimmetria è sicuramente compensata dall'autenticità dello stesso.Tutte le conifere – sottolinea la Coldiretti – tendono a perdere gli aghi nella parte interna dei rami ma ciò non significa che l'albero sia vecchio e in ogni caso, per evitare di sporcare macchine e case, chiedere al vivaista di scuotere l'albero per far cadere gli aghi secchi.Una volta a casaSistemare l'albero in un luogo luminoso, fresco, lontano da fonti di calore, come I termosifoni e al riparo da correnti d'aria, come porte e finestre al riparo da eventuali forti folate di vento. Evitare addobbi pesanti per non spezzare i ramiNon spruzzare neve sintetica e spray colorati perché l'albero e vivo e respiraMantenere la terra umida ma – consiglia la Coldiretti – non eccessivamente bagnata, anche con l'utilizzo di un nebulizzatore, che potrebbe essere utilizzato anche sui rami in assenza di fili elettrici.Terminato il periodo natalizioSe l'albero acquistato ha le radici può essere posizionato all'esterno sul balcone o piantato in giardino, ricordando che è una pianta che può crescere anche fino a 15- 20 metri.Donarlo ai centri di raccolta indicati dai vivaisti, dai Comuni, dal Corpo forestale dello Stato o in alcuni mercati di Campagna Amica.