Istituzione di una nuova “Sezione di Polizia Stradale denominata BAT"

"""Dopo aver esperito vari tentativi, volti a chiedere informalmente una revisione del progetto che prevede per il territorio murgiano l'istituzione di unada effettuarsi con l'accorpamento dei Distaccamenti di Spinazzola e di Ruvo di Puglia, tentativi i miei che si sono di fatto rivelati infruttuosi, ho provveduto a depositare l'interrogazione n. 20200928-194533 al Ministro dell'Interno. Viste le numerosissime sollecitazioni che ho ricevuto in questi mesi da cittadini e amministratori locali di Spinazzola, Minervino Murge ema anche da altri cittadini murgiani, riterrei assolutamente utile un intervento di tutte le istituzioni interessante, compresa la Giunta regionale, per rafforzare e sostenere in modo sinergico le istanze del nostro territorio."""la dichiarazione rilasciata dell'onorevolea margine dell'"Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero degli Interni con nota n. 555/RS/01/58/0137 del 6 febbraio 2020, comunicava a tutti i sindacati nazionali della Polizia di Stato per una informazione preventiva, prevista dall'art. 25- comma 2, DPR 164/2002, un incontro per il giorno 11 febbraio c.a. con all'oggetto "Riorganizzazione della Polizia Stradale". Il giorno 11 febbraio 2020 si è tenuta presso il Dipartimento della pubblica sicurezza la programmata riunione in relazione al progetto di riorganizzazione della Polizia Stradale. L'incontro è stato presieduto dal responsabile della Struttura di missione per la riorganizzazione delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, Prefetto Dr. Luigi SAVINA, dal Direttore Centrale delle Specialità Dr. Armando FORGIONE e dal Direttore del Servizio Centrale Polizia Stradale Dr. Giovanni BUSACCA. Il progetto, molto ampio e articolato,A Spinazzola fu istituito un Distaccamento di Polizia Stradale per l'interesse strategico del posizionamento del Comune come cerniera tra la Regione Puglia e la Regione Basilicata attraversato: 1) 0B7 dalla S.S. 655 Bradanica, che da Foggia porta a Matera, interessata da un notevolissimo e imponente traffico determinato dall'insediamento SATA di S. Nicola di Melfi, e relativo traffico per l'imbocco a Candela dell'autostrada per Napoli-Roma; 2) 0B7 dalla. La soppressione del distaccamento produrrebbe un danno incalcolabile al territorio e alle sue popolazioni, in termini economici, per quanto attiene alla legalità e alla sicurezza, in relazione soprattutto alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni malavitosi. Si produrrebbe così una ulteriore ingiustificata aggressione all'Alta Murgia, già duramente colpita dalla grave crisi economica e dallo spopolamento progressivo dei piccoli comuniLe strade extraurbane, statali e provinciali, sono quelle col maggior numero di incidenti mortali e che appare inopportuno favorire, come sostenuto dalla organizzazioni sindacali di categoria, la presenza degli agenti sulle autostrade a scapito delle strade testé citate. L'istituzione di una nuova Sezione di Polizia Stradale nella Provincia BAT non può e non deve essere assicurata con la soppressione del Distaccamento di Polizia Stradale di Spinazzola. Il Comune di Spinazzola ha fornito proposte alternative per l'individuazione di un immobile da adibire a sede in loco del Distaccamento, da mettere gratuitamente a disposizione della Polizia Stradale, facendo venir meno le ragioni a sostegno degli ipotizzati recuperi di efficienza. Se non ritenga l'interrogato Ministero di riesaminare la prospettata decisione volta alla soppressione del Distaccamento di Polizia Stradale di Spinazzola , dopo avere doverosamente ascoltato le popolazioni interessate, anche per il tramite dei propri rappresentanti istituzionali a tutti i livelli, ivi compresi quelli regionali appena eletti""".