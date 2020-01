Incidente mortale alla periferia di Canosa

Un terribile boato ha rotto il silenzio della notte per l'ennesimo incidente stradale accaduto nella periferia di Canosa di Puglia(BT). Frammentarie le prime notizie sulla dinamica del sinistro mortale verificatosi all'incrocio di via Imbriani - via Murgetta- via Carlo Alberto. Un giovane alla guida dell'autovettura ha perso la vita schiantandosi contro il muro per cause in corso di accertamento da parte delle forze di Polizia intervenute sul luogo.