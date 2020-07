In Puglia non si segnalano nuovi contagi

non sono stati registrati casi positivi. Non sono stati registrati decessi

382 nella Provincia di Barletta Andria Trani

In America, secondo gli ultimi dati OMS. Fonte: Health Emergency Dashboard, 09 Luglio, ore 10.34 am: Stati Uniti 2.923.432 casi (129.963 morti);Brasile 1.623.284 casi (65.487 morti);Messico 268.008 casi (32.014 morti);Canada 106.167 casi (8.711 morti).

Il presidente della Regione Puglia,sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Saluteinforma che oggi giovedì 9 luglio 2020 in Puglia, sono stati registratitest per l'infezione da Covid-19 coronavirus eDall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 196.070 test.sono i pazienti guariti. Sonoi casi attualmente positivi.Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è dicosì suddivisi:1.492 nella Provincia di Bari;; 660 nella Provincia di Brindisi; 1.169 nella Provincia di Foggia; 522 nella Provincia di Lecce; 281 nella Provincia di Taranto; 30 attribuiti a residenti fuori regione.le statistiche per l'infezione da Covid-19 coronavirus riportano che sono 11.841.326 i casi confermati dall'inizio della pandemia e 544.739 i morti secondo gli ultimi dati OMS- Fonte Health Emergency Dashboard, del 09 luglio ore 10.34 am.85.399 casi confermati clinicamente e in laboratorio e 4.648 i morti.sono 2.836.686 casi confermati e 201.345 i morti, secondo gli ultimi dati OMS, inclusa Italiaonte Dashboard Who European Region, del 08 Luglio, ore 10:00 am. Nei primi Paesi per trasmissione locale nella Regione Europea​​​:700.792 casi (10.667 morti);286.349 casi (44.391 morti);252.130 casi (28.392 morti);242.149 casi (34.914 morti);197.341 casi (9.036 morti);168.810 casi (29.933 morti).