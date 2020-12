Il virus sta circolando nei nuclei familiari

Nella serata dell'Immacolata, su Facebook, in concomitanza delle accensioni delle luminarie e dell'albero di Natale inil sindacolancia l'appello alla cittadinanza: """Come sapete la nostra città, come gran parte della regione, a seguito del DPCM del 3 dicembre è rientrata nella 'c.d. zona di colore giallo.' Questo vuol dire che vengono meno alcune restrizioni rispetto al DPCM del 3 novembre scorso. Riaprono i bar e i ristoranti che potranno rimanere aperti al pubblico fino alle ore 18:00. Poi, fino alle 22:00 è consentito solo l'asporto. Dopo le 22:00 non è più possibile circolare se non per ragioni legale alla necessità, alla salute e al lavoro.È consentito spostarsi in altre città. Ovviamente rimane vietato recarsi nelle città che hanno un livello di restrizioni superiore alla nostra come Barletta, Andria, Spinazzola, Bisceglie e Cerignola per citarne solo quelle a noi più vicine. Voglio essere chiaro. Il 14 dicembre il presidente della Regione Puglia, a seguito dei dati che verranno rilevati in questi giorni, potrà rivalutare la situazione e decidere di applicare le restrizioni.I dati parlano chiaro:Nei giorni scorsi ho emesso le medesime ordinanze che erano state adottate a novembre. Questo al fine di contenere quanto più possibile le occasioni di contagio nei luoghi pubblici. Per quanto ci sforziamo di effettuare controlli, non ce la facciamo ad entrare e controllare tutte le case della città. Qui la responsabilità è vostra.rimanendo in casa il più possibile.Avrei voluto accendere con voi l'albero di Natale che illuminerà questo periodo di festa ma non ce l'ho fatta, sono stato in riunione con il Prefetto, Asl e sindaci della provincia fino a tardi e a lavorare sui provvedimenti di giunta da intraprendere nei prossimi giorni. Infine, in queste ore gli uffici comunali stanno lavorando senza sosta per mettere a disposizione dei cittadini le risorse devolute dal governo nei giorni scorsi. Domani vi fornirò tutte le informazioni utili per presentare la domanda per ottenere i buoni pasto, e per gli altri aiuti che stiamo pensando. Nel frattempo munitevi di ISEE.