Il teatro delle emozioni. Lo spettacolo della cultura.

Ladiretta dal regista bisceglieseriparte con le attività teatrali dell'e con il laboratorio intitolato". Sono, infatti, state aperte le iscrizioni per i nuovi corsi di teatro e cinema che partiranno il prossimo 24 settembre 2018, presso la sede di, in via Bovio n. 53, e a(BT) recentemente ristrutturata dal presidente. I laboratori di teatro e cinema saranno suddivisi a seconda delle età dei partecipanti (età di partenza 6 anni) e delle eventuali abilità acquisite nel tempo., per tutti gli appassionati che vogliono conseguire specifiche capacità tecniche e mettersi in gioco attraverso il linguaggio e l'espressione teatrale,, per coloro che hanno già frequentato altri percorsi teatrali. In entrambi i casi, attraverso la realizzazione di uno spettacolo finale, saranno affrontati i seguenti temi: movimento e corpo in scena, storia del teatro, dizione e fonetica, scrittura creativa, improvvisazione, interpretazione. Novità per quest'anno sarà lo spazio riservato allache si cimenteranno con gli esperti insegnati indicati dalla compagniAurea in percorsi per educare la voce al sentimento. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione assegnato dalla collaborazione della CLa compagniAurea, mentre si prepara al prossimo dicembre per l'atteso debutto dello spettacolo scritto e diretto da Francesco Sinigaglia,che toccherà importanti teatri nazionali con il cast composto da, prosegue il suo percorso di diffusione della cultura teatrale e dello spettacolo con i nuovi laboratori. Diinoltre, si ricorda la recente presentazione presso l'importante kermesse letteraria(ed. 2018) del nuovo volume sul teatro contemporaneo dal titoloTraLeRigheLibri Lucca edit., 2018) in uscita presso tutte le librerie nazionale e a Bisceglie in vendita presso Cartolibreria Piave.PARTE PRIMA: cosa è il teatro e il perché del teatro. Teatro, cinema e televisione. Il gioco del teatro e le componenti del teatro; PARTE SECONDA: dizione e fonetica – impostazione della voce e il suono; PARTE TERZA: l'improvvisazione e lo spazio scenico; PARTE QUARTA: il movimento ed il corpo sulla scena – il vero, il finto, l'assurdo, il verisimile. Mimica e mimesi; PARTE QUINTA: breve storia del teatro dalle origini alla contemporaneità - In particolare: K. Stanislavskij, A. Cechov, L. Strasberg, D. Maraini, J. Grotowski, Eugenio Barba, nell'ambito delle opere configurate ad exempla per il tempo in cui sono collocate; PARTE SESTA: lettura e interpretazione (anche in lingua straniera e dialettale); PARTE SETTIMA: scrittura creativa; PARTE OTTAVA: lettura del copione e messinscena dello spettacolo (realizzazione di cortometraggi).La, associazione culturale fondata nel 2012, ha realizzato, tra gli altri, gli spettacoli(2012); "" (2012); "" (2013-2014); "" (2013 - 2018); "" (2014); "" (2014);(2016); "(2016);" (2017);(2018).dottore con lode in Lettere e Discipline dello Spettacolo, regista, drammaturgo e scrittore. Realizza per il" (Camera dei Deputati, Roma 21 marzo 2012) vincitore primo premio assoluto Rotary concorso "Etica e Legalità" - Presidente di giuria Laura Lattuada; "(2013) finalista del concorso torinese "PontiCorti" e proiettato durante la finale del 30 maggio 2013 presso il Cineteatro Baretti (Torino);(2014) selezionato dalla commissione Cinema di EXPO15 (Milano) e corto più seguito della sezione "food&life" e secondo classificato, tra tutte categorie per visualizzazioni; finalista della IV ed. del concorso siciliano "GioiosaInCorto" - 2015; finalista del concorso internazionale "Food Film Fest di Bergamo" – 2015; finalista del concorso cinematografico, Città di Fiumicino – Isola Sacra – Acis, 2015; proiettato presso il Fortino di S. Antonio di Bari nei giorni 6 e 7 ottobre 2015 nella kermesse dedicata alle tradizioni e produzioni alimentari della Regione Puglia organizzata dalle associazioni: "I Tipici di Puglia", "Nuovi Orizzonti" e "Montagna Italia"; Menzione speciale al Festival dei Monti Dauni – Premio Lupo, Lucera – 10 dicembre 2016, Biblioteca comunale, convento San Pasquale - Lucera)." (SensoInverso edit., Ravenna, 2016); "" (TraLeRighe Libri ed., Lucca, maggio 2017) presentato alla XXX Ed. del Salone internazione del Libro di Torino; "" (TraLeRighe Libri ed., Lucca, settembre 2018), presentato alla IX ed. di Libri nel Borgo Antico.