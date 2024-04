Il Ritorno dei Dauni

Nell'ambito della valorizzazione dei musei e delle attività connesse alla conoscenza del patrimonio culturale diffuso sul territorio pugliese, l'è al lavoro con l'obiettivo generale di coinvolgere un pubblico il più ampio possibile per avvicinarlo all'uso consapevole, alla fruizione e alla conoscenza dei beni culturali, degli istituti e dei luoghi della cultura, con specifico riferimento ai Musei, attraverso la realizzazione di progetti ed iniziative dedicati. In occasione dell'Avviso Pubblico della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura TOCC - Transizione Digitale Organismi Culturali e Creativi, l'ETS InnoDATA s.c.s. ha presentato il progetto ", in partenariato con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio province BAT e FG, la Direzione regionale Musei Puglia (e Museo archeologico nazionale e Castello di Manfredonia), la Regione Puglia (, Polo Biblio-Museale di Foggia con Biblioteca La Magna La Capitana e Museo del Territorio), il Comune di Foggia con il Museo Civico di Foggia, ilMinervino Murge, l'Istituto Tecnico Economico B. Pascal di Foggia e l'Istituto Tecnico Economico Giannone-Masi di Foggia, nonché dellae della Fondazione Arkidea.Il progetto presente nella graduatoria dei progetti finanziati, ha l'obiettivo didi creare strumenti innovativi; di incentivare il rinnovamento digitale dei presidi culturali e utilizzare le nuove tecnologie per rendere accessibili i contenuti culturali e le complessità legate al territorio, anche in termini di percezione del patrimonio e di miglioramento della qualità della vita attraverso la creatività contemporanea; di favorire l'integrazione all'interno delle dinamiche collettive e l'inclusione della cittadinanza attiva nell'ambito dell'accesso alla cultura, in particolare nelle aree marginali. Ilideato e curato da Mira aps e dalla Piccola Compagnia Impertinente aps, realtà associative specializzate nel settore culturale regionale.Ilvuole congiungere le istituzioni culturali della Puglia, in particolare la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio province BAT e FG, la Direzione regionale Musei Puglia del Ministero della Cultura, il Polo Biblio-Museale di Foggia e il Polo BiblioMuseale della BAT, con l'ambizione di creare una solida sinergia sui territori, capace di offrire l'occasione di poter conoscere in modo attivo e partecipato il patrimonio culturale.cresce dunque e continua a raccontare la storia meravigliosa del popolo dei Dauni. Nella prima fase le scuole, affiancate dagli esperti di InnoDATA e da Luciana Stella coordinatrice del progetto per i Poli Biblio-Museali, con la supervisione scientifica della Soprintendente Anita Guarnieri e del Funzionario Archeologo Italo Maria Muntoni, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per BAT e Foggia, della Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Canosa di Puglia Anita Rocco, della Direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Manfredonia Annalisa Treglia e la collaborazione tecnica delle direttrici Gabriella Berardi e Rosa Anna Asselta rispettivamente del Polo Biblio-Museale di Foggia e Polo Biblio-Museale della BAT, realizzeranno prodotti multimediali e tecnologici che verranno sia inseriti nello spettacolo- laboratoriosia utilizzati per la realizzazione e successiva pubblicazione di un libro speciale interattivo. Il libro verrà consegnato alle biblioteche della Regione Puglia e a quelle scolastiche in modo da recuperare e rielaborare la memoria collettiva e lasciare traccia di una delle storie più importanti che unisce i territori e crea ponti e corridoi culturali.Un team di docenti specializzati in diversi ambiti coordinerà circa 200 alunni e alunne degli istituti scolastici coinvolti.Il gruppo di lavoro del I.T.E.T. GIANNONE-MASI di Foggia: Dirigente scolastica Prof.ssa Roberta Cassano Coordinatore progetto > Prof. Michele Piteo Docente esperta > Prof.ssa Marcantonio MariaIl gruppo di lavoro dell'I.T.E. BLAISE PASCAL di Foggia: Dirigente scolastica > Prof.ssa Giuliarosa Trimboli Docenti esperti > Prof.ssa Grazia Maldera Prof.ssa Angela D'Alessandro Prof. Luca CaputoIl gruppo di lavoro del Liceo Statale ENRICO FERMI Canosa di Puglia Dirigente scolastico > Prof. Gerardo Totaro Docenti esperti > Prof. Sabino Facciolongo Prof. Ruggero Lombardi Prof.ssa Raffaella Ciani.Il gruppo di lavoro del Istituto di Istruzione Secondaria Superiore LÈONTINE e GIUSEPPE DE NITTIS Dirigente scolastico > Prof. Antonio Francesco Diviccaro Coordinatrice progetto > Prof.ssa Katiuscia Spera Prof.ssa Monica Silvestri In questo modo, come auspicato da Luigi De Luca, Coordinatore dei Poli Biblio-Museali regionali, le biblioteche ed i musei della Regione Puglia dialogano e collaborano per rendere il patrimonio culturale sempre più vicino e maggiormente visibile alla comunità di tutta la Puglia.Per informazioni scrivere alla mail > progettotocc@innodata.it