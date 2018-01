Il premio al dialogo tra più voci dialettali

Un tripudio di emozioni, di consensi di gradimento e lunghi applausi hanno contraddistinto la cerimonia di premiazione del concorsoa cura dellache si è svolta lo scorso lunedì presso l'affollatissimo Auditorium dell'Oasi "Arcivescovo Francesco Minerva", a Canosa di Puglia (BT). L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Canosa, è stata organizzata nell'ambito degli eventi per il, lapromossa in Italia dall'per tutelare e valorizzare il patrimonio immateriale rappresentato dai dialetti e dalle lingue locali con l'obiettivo di sensibilizzare la collettività alla tutela dei saperi che rischiano di scomparire. Il dialetto, laè unda preservare e tramandare alle future generazioni come più volte è stato ribadito nel corso della serata presentata da Claudia Vitrani, con gli interventi tra gli altri dicomponenti della giuria del, del presidente dell'Università della Terza Età di Canosa,diper la Compagnia Teatrale "Teatronuovo", fautrice dell'evento unitamente alla Pro Loco Canosa, rappresentata dal vice presidente. Sul palco sono salite le autorità cittadine, tra le quali l'assessore alla culturaed il consigliere regionaleche hanno partecipato alla consegna dei premi, due dei quali fuori concorso. Il primo aper la carriera poetica dedicata al dialetto che da par suo aha recitato a menadito i suoi componimenti in rime tra gli applausi e lo stupore del pubblico. Non da meno la performance letteraria del neo cavaliere della Repubblica,destinatario dell'altro premio fuori concorso per le sue ricerche storiche sul dialetto, sulle tradizioni locali e su. Entrambi i premiati sostengono da sempre chePer la sezionesono stati premiati gli alunni delladi Canosa di Puglia, sotto la guida dei docenti Maria Marchetta, Rosanna Lacerenza, Daniela Princigalli e del dirigente scolasticoper aver proposto" (Natale in casa di Nannina e Ciccillo)". Per lail premio è andato al gruppoper il video amatorialeche sulle note di un successo internazionale sono riusciti "a cucire un testo dalla satira graffiante, con il quale hanno messo alla berlina sfarzi ed eccessi della tradizione natalizia canosina, nonché italiana". Ail premio dellacon l'opera scritta con delicato sarcasmo dal titolo(La masseria dei porcellini)" mentre per lasi è imposto l'ex assessore all'agricoltura,con l'operasignificativo quadro della condizione femminile nei primi del novecento, "raccontata con amara ironia, che induce a una profonda riflessione". Per lail premio è andato aper il componimento-(Le scarpe di mio padre)" mentre per laex-aequo acone addi Minervino Murge(BT) con la poesiaCommosso ed entusiasta il maggior cultore dedito alla riscoperta delle tradizioni, usi e costumi della storia minervineseha dichiarato : """per lo straordinario momento vissutomi sento in dovere di ringraziare la Pro Loco, l'Università della Terza Età, la Compagnia Teatro Nuovo nella persona di Antonia Faretina, l'Amministrazione Comunale e quanti hanno reso possibile la realizzazione della manifestazione, dalla qualificata giuria alla sobria e coinvolgente conduttrice Claudia Vitrani nonché i rappresentanti delle varie testate giornalistiche presenti.""" Dopo i ringraziamenti l'ex assistente amministrativo dell'Istituto Tecnico Commerciale di Canosa, entra nei dettagli: "la serata è stata un turbinìo di emozioni; primo perché non ritenevo potessi risultare tra i vincitori anche se la lirica, a mio modesto parere, era molto bella e soprattutto coinvolgente dal momento che nella sua tematica, molti ci si potevano "ritrovare" o "rivedere". In secondo luogo, mi è sembrato che mi fosse stato conferito un personale riconoscimento alla "carriera" che, se non quella artistica, non ritengo di essere in età da ricevere questo encomio!""" Prima di concludere il poeta dialettaleesprime le sue congratulazioni alla grinta e lucidità di Savino Losmargiasso per la sua capacità nel gestire il palco. Al termine delle dichiarazioni fa inoltre un piccolo cenno alla sua passata attività lavorativa : """Dal momento che l'ho espletata in quel di Canosa a far data dal 1972 fino al 2012. in qualità di assistente amministrativo dell'I.T.C. 'Luigi Einaudi'. Del periodo conservo, con sincero affetto, una miriade di bellissimi ricordi legati alle tantissime persone incontrate nel cammino. Affetto che, con infinita gioia, vedo copiosamente ricambiato. Volendo citare i nomi mi servirebbe un tomo da mille pagine ma quelli rimastimi maggiormente nel cuore sono stati gli alunni ai quali cercavo di approcciarmi sempre nella più disarmante disponibilità cercando di essere loro amico e, con l'andare degli anni, (i miei) padre""". Passato, presente e futuro all'insegna delper mantenere viva la cultura tipica, il senso delle tradizioni e della storia canosina e pugliese, delle classi popolari cui spesso il dialetto ha dato voce e continua ad essere la lingua familiare con il suo carico di ricordi e affetti.