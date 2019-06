Il Maresciallo Capo Della Volpe Vincenzo insignito Cavaliere

Tra gli insigniti dell'anche ilin servizio presso la Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Canosa di Puglia che questa mattinaha preso parte alla cerimonia del conferimento presieduta dal Prefetto della BAT, DottorL'(abbreviato), istituito con la legge 3 marzo 1951 n. 178 e reso operativo nel 1952, nacque con lo scopo di «ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e nell'impegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari». Il Maresciallo Capo(52 anni) natio di Aversa (CE)), coniugato, padre di due figlie, è in possesso del titolo di studio di Laurea in "Scienze Motorie". Il 04.09.1996, si è arruolato nell'Arma dei Carabinieri quale Allievo Carabiniere effettivo. In data 28.08.1997 veniva destinato alla Stazione Carabinieri di Canosa di Puglia per servizio di Istituto. Il 23.05.2005 veniva destinato al Comando Compagnia CC Barletta - N.O.R. - Aliquota Operativa per servizio di Istituto. Il 15.10.2007 risultava vincitore di concorso per Ispettori ruolo Marescialli e frequentava la Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri di Velletri fino al 27.06.2008. In data 15.09.2008 veniva destinato alla(BA) quale Maresciallo in sottordine per servizio di Istituto.Encomiato per varie attività svolteil 31.03.2004, in relazione a particolare attività di P.G. per complesse e prolungate indagini che consentivano di sequestrare un consistente quantitativo di cocaina arrestando un sodalizio criminoso dedito al traffico di sostanze stupefacenti; il 23.05.2018, in relazione a particolare attività di P.G. antidroga consentiva la localizzazione di una piantagione con circa 7.000 piante di marijuana abilmente occultata tra la vegetazione coperta da serre, nonché da un fabbricato adibito a laboratorio per la preparazione e il confezionamento della sostanza stupefacente. E' incessante l'impegno dei militari dell'Arma dei Carabinieri al contrasto della criminalità organizzata deditatrafficoe del consumo di stupefacenti tra i giovanissimi anche all'interno degli istituti scolastici,piaga sociale dilagante. Ilin servizio nella Stazione di Canosa è anche insignito della Croce di argento per 16 anni di anzianità di servizio. "ha dichiarato ilpresidente dell'Associazione ANCRI BAT Canusium unitamente a tutti gli insigniti del sodalizio locale. Questa onorificenza rende merito e valore alla Festa della Repubblica del 2 Giugno, Festa degli Italiani.Laesprime apprezzamento e riconoscenza alper il servizio svolto alla comunità civile.