Il 4 novembre Giornata dell’Unità d’Italia

Ilcon l'entrata delle truppe italiane vittoriose a Trento e Trieste, dopo quasi tre anni e mezzo di combattimenti, si concludeva quella che allora venne definita laNella ricorrenza si celebra ilper ricordare la data in cui andò a compimento il processo di unificazione nazionale che, iniziato in epoca risorgimentale, aveva portato alla proclamazione del Regno d'Italia il 17 marzo 1861. Fu proprio durante la Prima Guerra Mondiale che gli italiani si trovarono per la prima volta fianco a fianco, legati indissolubilmente l'un l'altro sotto la stessa bandiera nella prima drammatica esperienza collettiva che si verificava dopo la proclamazione del Regno. Con ililfu dichiaratache è durata fino al 1976, dal 1977, dopo una riforma del calendario volta ad aumentare i giorni lavorativi, si cominciò a festeggiare la giornata dell'unità nazionale e delle forze armate nella prima domenica di novembre.per lae lasi terrà una manifestazione pubblica con la partecipazione delle autorità e delle associazioni d'arma.A Palazzo di Città, alle ore 10,00 diè in programma il raduno e la formazione di unSarà percorso il seguente itinerario cittadino : Palazzo di Città, Corso Gramsci, Via Sabina, Via Salita ai Mulini, Corso Cavour, Piazza Municipio, Corso Garibaldi, Corso San Sabino, Piazza Vittorio Veneto, Villa Comunale.