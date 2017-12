Due eventi di richiamo a livello cittadino, a distanza di poche ore ed in prossimità delle festività natalizie, hanno tenuto a battesimo la bandcomposta da giovanissimi studenti delLo scorso 22 dicembre, è stato proprio il docente di letterea postare sui social la prima foto della band con un nome inglese(mani sinistre) chedei chitarristi: i fratellidue dei quattro componenti insieme a(batteria) e(basso). Savino Mangino frequenta la V G, Giuseppe Mangino la III B, Gianluca Forina la I B del Liceo "E. Fermi" di Canosa mentre Gabriele Martire, il pendolare della band, è al II anno del Liceo Classico Statale "Alfredo Casardi" di Barletta. In occasione dell'evento, organizzato dalle Associazioni FIDAPA e IDAC, svoltosi lo scorso 21 dicembre presso il prestigioso Palazzo Samele-Sardella, ihanno presentato il progetto musicaleche nasce, il quale ha voluto coinvolgere il fratello maggiore Savino e altri due amici, Gianluca Forina e Gabriele Martire, conosciuti durante il percorso di formazione musicale di base.– Ci tengono a sottolinearerispettivamente 18 e 15 anni, nella presentazione del neonato progetto musicaledove ognuno ha i suoi compiti ben stabiliti.è colui che cura la parte ritmica di un brano, amante del Britpop e del Rock 'N Roll, trova la sua massima espressione in Noel Gallagher, leader degli Oasis.che arricchisce l'ensemble con le parti soliste, si è avvicinato al mondo della chitarra studiando i mitici Jimi Hendrix e Slash dei Guns N' Roses, attraverso i loro canoni, ma con un proprio stile., 14 e 15 anni, seguono rispettivamente gli studi di batteria e basso presso la: il primo si ispira a Ringo Starr, storico batterista dei Beatles, mentre il secondo ascolta a iosa i Beatles, David Bowie e The Smiths.La storia della musica mondiale alla base del progettocon un punto di riferimento a livello locale, il chitarrista canosinoil nonno di Savino e Giuseppe Mangino che segue la band in tutte le esibizioni, anche nelle prove, con il suo carico di consigli, fondamentali per la crescita e maturazione sotto tutti i profili deiAltre due date attendono i Left Hands che si esibiranno apresso l'in Corso San Sabino nr.75, ed ilall'in via dei Tigli nr.21, per l'eventoil meritato tributo al chitarristache ha dato tanto e continua a dare alla musica del presente, proiettata nel futuro, seguendo le giovani generazioni sulle orme del passato.