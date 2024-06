Grandioso il risultato elettorale conseguito da Francesco Ventola

"Congratulazioni e auguri di buon lavoro al neo eletto europarlamentare Francesco Ventola. Un'occasione storica per il nostro Territorio e per la Provincia di Barletta-Andria-Trani. Grandioso è stato il risultato elettorale conseguito da Francesco, da sempre nel centro-destra, da sempre amministratore del nostro territorio: da sindaco di Canosa di Puglia prima sino a diventare primo Presidente della Sesta Provincia e per ben due volte consigliere regionale. La collaborazione istituzionale è alla base della buona politica e della buona amministrazione. Confidiamo attraverso l'esperienza e l'impegno dell'amico europarlamentare Francesco Ventola di intercettare quante più possibilità per la nostra terra e per la nostra Provincia. In bocca al lupo Francesco!" E' la nota a firma dei consiglieri provinciali di opposizione del centrodestra Michele Nobile,, Gennaro Calabrese, Gianni di Leo, Michele de Noia a margine delle elezioni europee che ha visto il canosinoeletto conpreferenze con Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni nella circoscrizione dell'Italia Meridionale(Abruzzo, Molise, Campania,a, Basilicata e Calabria).