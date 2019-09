Gli apprendistati: "un supporto alle imprese, una chance per i lavoratori"

Sarà pubblicato domani l'avviso pubblico per l'. All'offerta formativa sono destinati 1L'avviso in pubblicazione tratta la tipologia dell'apprendistato professionalizzante e prevede diversi step. In prima istanza gli enti di formazione dovranno candidarsi per entrare nel catalogo regionale dell'offerta formativa, in seconda battuta le imprese si candideranno per essere destinatarie di percorsi di formazione in favore dei loro dipendenti. Destinatari dell'offerta formativa pubblica sono gli apprendisti assunti dalle imprese operanti in tutti i settori produttivi pubblici e privati nella Regione Puglia, successivamente alla data di pubblicazione dell'avviso. Gli apprendisti dovranno avere età compresa tra i 18 anni (17 anni, se in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni, assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, della durata di almeno 6 mesi, salvo il caso dell'apprendistato professionalizzante stagionale previsto all'articolo 12 dell'avviso. I contratti di apprendistato possono essere rivolti anche a lavoratori senza limiti di età, beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.assessore all'Istruzione, alla Formazione, al Lavoro, spiega: "Abbiamo voluto agire a supporto delle imprese, per incentivare l'assunzione di apprendisti e offrire alle imprese un ulteriore strumento per professionalizzare la propria forza lavoro. Con questo avviso la Regione intende valorizzare l'apprendistato quale strumento di promozione dell'occupazione dei giovani e della loro crescita personale e professionale, garantendo la qualità e l'omogeneità dell'offerta formativa sull'intero territorio regionale, oltre a promuovere il reinserimento di lavoratori beneficiari di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Ritengo che in questo modo possano esserci le migliori condizioni per assumere apprendisti da professionalizzare".La prima fase prevede la costituzione del "Catalogo" con il contestuale finanziamento dei percorsi formativi. Il "Catalogo" sarà pubblicato sul portale Sistema Puglia nella pagina dedicata all'avviso: www.sistema.puglia.it/apprendistato e consententirà agli enti di formazione di iscrivere la loro offerta formativa presentando formale richiesta di adesione. A seguito della validazione delle candidature ricevute e successiva sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo, sarà pubblicato il Catalogo Pubblico dell'Offerta Formativa in Apprendistato, che potrà essere utilizzato dalle imprese ai fini della presentazione delle istanze di partecipazione.Gli enti di formazione potranno presentare la propria candidatura aldalleI datori di lavoro potranno presentare le proprie istanze per via telematica sul portale Sistema Puglia all'indirizzo www.sistema.puglia.it/apprendistato nella sezione Datori di Lavoro,