Giornata Mondiale del Donatore di Sangue

PROGRAMMA

SABATO 13 GIUGNO 2020

DOMENICA 14 GIUGNO 2020

LUNEDI 15 GIUGNO 2020

L'celebrano insieme lache ricorre. "Ringrazio la presidente dell'Avis, Marta Capozza, - dichiara il sindaco di Canosa,- per aver voluto organizzare nella nostra Città questa tre giorni in cui l'attenzione di tutti i nostri concittadini sarà incentrata sulla donazione che in questo particolare periodo storico ha assunto una valenza se vogliamo ancora più importante.epidemiologo di origini pugliesi e coordinatore della task force di contrasto all'epidemia di Coronavirus della Regione Puglia, una presenza illustre che accresce ulteriormente l'importanza della manifestazione. Ringrazio a nome mio e di tutta l'Amministrazione i donatori di Canosa che nonostante le difficoltà dovute all'emergenza sanitaria hanno continuato a donare sangue, spesso recandosi in altri centri trasfusionali stante la ridotta operatività del centro allocato nella nostra struttura ospedaliera. Ritengo che le autorità sanitarie e regionali debbano tenere in grande considerazione le realtà associative come l'Avis, senza di esse tutte le strutture ospedaliere avrebbero grandissime difficoltà ad operare. Ci auguriamo – conclude- che l'unità trasfusionale di Canosa venga rafforzata ampliando i giorni di apertura al fine di permettere a quanti più volontari possibile di donare sangue."Ore 19,00 Chiesa della Madonna del Carmine: Messa di ringraziamento presieduta da– Segretario della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra.Ore 20,30 Piazza della Repubblica: premiazione del primo gruppo di donatori di sangue, contemporanea illuminazione, con luce nella gradazione del Rosso, dell'Obelisco che sorregge la statua della Madonna Immacolata e della facciata di Palazzo Iliceto sede della Proloco, dedicata ai donatori di sangue.Ore 11,30 sede Avis interno Villa Comunale: Premiazione del secondo gruppo di donatori di sangue e collegamento in video-conferenza con la sede dell'Avis di Codogno, per ringraziare i donatori della prima zona rossa e scambio di esperienzeOre 19,00 piazza Martiri del XXIII Maggio – Palazzo di Città: Premiazione del terzo gruppo di donatori di sangue e intervento del prof. Pierluigi LOPALCO epidemiologo, professore ordinario presso l'Università di Pisa sui modelli comportamentali sa seguire nella FASE 3 al tempo del Covid-19. Testimonianza di un piccolo gruppo di concittadini guariti dal Covid-19.