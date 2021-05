Giornata Europea dei Parchi

Questa mattina, per la, si è svolta ala cerimonia di emissione di cinque francobolli del Mise (Ministero dello Sviluppo Economico) che celebranoCinque tesori rappresentativi del territorio e del patrimonio naturale e paesaggistico:Insieme all'assessora all'Ambiente della Regione Pugliasono intervenuti in conferenza stampa anchepresidente del Parco Nazionale Alta Murgia,viceministro del Ministero dello Sviluppo Economico,sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, presidente della Comunità del Parco Nazionale Alta Murgia,dirigente di Poste Italiane e, presidente di Federparchi."Dobbiamo impegnarci – ha dichiarato- affinché lo strumento del parco diventi un volano per lo sviluppo economico. L'istituzione di aree protette non deve essere percepita come un limite: la biodiversità e l'habitat di questi luoghi meravigliosi devono rappresentare un impulso ulteriore per l'economia locale. Continueremo a darci da fare – ha proseguito l'assessora - per migliorare la nostra azione sul territorio. Anche per questo ho chiesto al mio Dipartimento di istituire un gruppo di lavoro, al fine di prospettare la riscrittura della normativa regionale sui parchi, l.r. 19 del 24 luglio 1997, armonizzandola a quella nazionale ed europea e dotandoci così, in tempi brevi, di una legge attualizzata. Sono certa – ha concluso- che il Parco dell'Alta Murgia, candidato per entrare a far parte della rete mondiale dei geoparchi Unesco, riuscirà a raggiungere questo prestigioso traguardo, perché questo è un luogo unico e come tale deve essere presentato al mondo. Anche per questo motivo, il nostro obiettivo principale per il Parco rimane il consolidamento della tutela, provando ad estenderla, possibilmente, anche alle sue aree contigue."A margine della cerimonia,ha avuto un confronto consulla riorganizzazione della governance dei parchi regionali: "Un incontro utile per discutere sulla necessità di risolvere alcune criticità e ripensare a una modalità di gestione nuova, capace di fare rete. Abbiamo ereditato un tesoro; nostro dovere è garantirne la conservazione per le generazioni presenti e future".