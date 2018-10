Gianni Cantele passa il testimone a Savino Muraglia

Cambio di guardia alla presidenza di Coldiretti Puglia.patron dell'omonima azienda vitivinicola di Guagnano, dopo quasi 6 anni di mandato,a capo del Frantoio Oleario Muraglia di Andria, nel corso dell'assemblea elettiva a cui hanno partecipato i delegati delle Federazioni provinciali. Il neo eletto Presidente regionalesarà coadiuvato dal Consiglio direttivo, composto da Gianni Cantele, Presidente di Coldiretti Lecce, Alfonso Cavallo, Presidente di Coldiretti Taranto, Giuseppe De Filippo, Presidente di Coldiretti Foggia, Filippo De Miccolis Angelini, Presidente di Coldiretti Brindisi, oltre ai consiglieri Carlo Barnaba, Francesco D'Onghia, Salvatore Moffa, Giovanni Ripa e Nicola Vantaggiato. La squadra si completa con la responsabile di Coldiretti Donne Impresa Puglia,la delegata di Coldiretti Giovani Impresa Puglia, Benedetta Liberace e il Presidente regionale dell'Associazione Pensionati, Angelo Marseglia."E' un onore, ma anche un incarico di grande responsabilità quello che raccolgo dal Presidente uscente, ringraziandolo per la dedizione e il senso indiscusso di appartenenza a Coldiretti che ha contraddistinto il suo mandato.. Ci sono partite ancora aperte, dal PSR Puglia alla sburocratizzazione, dai consorzi di bonifica al delicato tema del lavoro in agricoltura, sapendo di doverci confrontare con la pubblica amministrazione in uno scenario politico in continuo mutamento", è quanto dichiarato dal neo eletto Presidente regionale di Coldiretti Puglia,all'insediamento. "Un forte ruolo di impulso va svolto nell'ambito della ricerca e dei centri di eccellenza presenti su tutto il territorio regionale – ha continuato- che devono contribuire ad arginare la 'calamità Xylella' e ad accompagnare il sistema agricolo e il processo di filiera verso applicazioni e strumenti innovativi che esaltino le distintività produttive, piuttosto che omologarle ad un mercato che va affrontato con le unicità che la nostra Puglia agroalimentare detiene. La visione programmatica di Coldiretti per il settore agricolo si fonda sulla valorizzazione delle produzioni agroalimentari di cui è ricca la Puglia che devono trovare giusto riconoscimento grazie ai contratti di filiera – ha concluso- e su un'agricoltura fortemente connessa al tessuto economico territoriale, differenziata e multifunzionale".. Lo ha dichiarato l'assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia,a poche ore dalle nuove nomine di Coldiretti Puglia. "A tal proposito – ha concluso- vorrei porre un sentito ringraziamento all'uscente presidente Gianni Cantele che con passione e impegno ha dato un contributo importante, insieme a tutti gli attori del partenariato regionale, nella costruzione di politiche agricole che fossero quanto più vicine alle istanze e bisogni dei nostri agricoltori. Abbiamo sfide cruciali da affrontare e questioni rilevanti in tema di agricoltura e sviluppo rurale da portare a termine: lo faremo insieme, istituzioni e organizzazioni che lavorano quotidianamente sui territori nella difesa di un comparto vitale della nostra economia".