Francesco Ventola è il primo coordinatore della BAT di Fratelli d’Italia

È il capogruppo regionale di Fratelli d'Italia,il primo coordinatore provinciale della BAT eletto direttamente dai tesserati del partito. Questa è la sua dichiarazione a margine dell'elezione: "Sebbene sia un ruolo che in questi anni ho ricoperto, è un'emozione, ma anche una responsabilità, totalmente differente quella che provo oggi. Perché quando si vota, ogni volta che si vota, e qualcuno ti sceglie ti trasmette una carica che nessuna 'nomina dall'alto' può far provare. È evidente che quella che si apre oggi è una grande opportunità per Fratelli d'Italia che deve essere caratterizzata, e io mi impegno in prima persona, da un maggior coinvolgimento per tutte le nostre comunità. Per questo, fra gli impegni che ho preso e intendo mantenere vi è quello di dedicare tutto il tempo possibile per coinvolgere il maggior numero di donne e uomini per scegliere i candidati sindaci e stilare liste elettorali che siano sempre competitive e vincenti. Oggi più di ieri sono convinto che solo il coinvolgimento, il dibattito interno e la dialettica politica sana potrà davvero far crescere il partito nella BAT. Infine, un ringraziamento sentito va all'onorevole Mariangela Matera, deputato del nostro territorio, con la quale condivido da tempo un percorso di stima politica e di amicizia, al ministro Raffaele Fitto e al sottosegretario e coordinatore regionale del partito, Marcello Gemmato, che in questi anni sono stati interlocutori affidabili, seri e competenti e che oggi sono, come sempre, stati al mio fianco per 'battezzare' questo nuovo percorso politico. Per ultimo, ma non ultimo ringrazio l'onorevole Stefano Benvenuti Gostoli che ha presieduto il congresso.""È stata davvero una bella giornata per la politica e per la BAT! In un clima di grande democrazia interna e di vero e sentito entusiasmo si è appena concluso il primo congresso provinciale di Fratelli d'Italia della BAT che ha visto la partecipazione degli esponenti di Governo pugliesi, il ministro on. Raffaele Fitto e il sottosegretario on. Marcello Gemmato e del collega on. Stefano Benvenuti Gostoli che ha presieduto il congresso.una su tutte quella delle Europee, dove Fratelli d'Italia punta a essere – come a livello nazionale – il primo partito non solo della coalizione, ma del panorama politico del territorio. Abbiamo tutte le carte in regola non solo per governare il Paese, ma per dare un'alternativa anche alle nostre città e alla Puglia." E' la dichiarazione rilasciata dal deputato di Fratelli d'Italia,a conclusione del congresso che si è tenuto oggi a Barletta. Questi gli eletti al direttivo provinciale della BAT di: Riccardo Memeo, Luigi Antonucci e Caterina D'Accorso di Barletta; Matteo Calvano e Federica Elisabetta Di Pietro di Andria; Raffaella di Lernia di Trani;Giuseppe Frizzale di Bisceglie e Luigi Roccotelli di Minervino Murge.