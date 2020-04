Essere portavoce di positività

In un momento storico difficile come questo, ognuno di noi deve essere portavoce diSe ognuno di noi, ogni giorno, divulgasse un pensierodi qualsiasi tipo, sarebbe egli fautore di un momento di felicità, di svago, di amore nella vita altrui, di chi legge tale messaggio, di chi si trova dall'altra parte dello schermo.Allora ogni giorno, cercheremo di depositare nell'anima di ognuno un granello dicon la consolazione che questa piccola dose si tramuterà in speranza. Ne abbiamo bisogno.- Presidente Fondazione Archeologica Canosina