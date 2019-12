E… Venne da Lontano

Larga partecipazione di gente e tantissimi consensi di gradimento e apprezzamento per ilorganizzato e promosso dalla. La manifestazione natalizia, giunta alla IV edizione, quest'anno si è svolta nelle giornate di martedì e mercoledì scorsi, sia in notturna che diurna con il coinvolgimento di tutti gli alunni insieme ai loro insegnanti. Le rappresentazioni del Presepe Vivente si sono sviluppate in più location: dalla Chiesa di S. Teresa dove, è stata riprodotta la scena della Annunciazione; il corteo dei figuranti, oltre 100 persone, ha proseguito per Corso Garibaldi con una sosta fino a giungere nel cortile della sede della Scuola, dove sono allestite le capanne con la riproposizione della. Commenti positivi per quanto realizzato e proposto nel pieno rispetto della tradizione natalizia, che visto all'opera il coro della Scuola accompagnato dalle musiche e dai canti eseguiti daglidirette dal. Suoni natalizi e armonie hanno caratterizzato l'atmosfera delinsieme alle coreografie, tra le quali quelle curate nei dettagli dall'insegnante di danza"L'obiettivo primario della manifestazione è quello di diffondere lo spirito natalizio,suscitando nei bambini ed in coloro che hanno visitato il presepe quei sentimenti tipici del Natale: 'comunione' e 'gioia'." Ha esordito così la dirigente scolasticanel commentare l'opera progettuale alla vigilia delle vacanze natalizie :Riprendere questa tradizione significa per noi, comunità educante, aiutare i nostri alunni a vivere un Natale che non sia solo luci e colori ma scoperta dei valori più autentici che il mistero della nascita di Gesù vuole trasmetterci. Il Natale è anche espressione di solidarietà, con la nostra partecipazione alla manifestazione di Telethon attraverso con le iniziative collegate e realizzate per la raccolta fondi a sostegno della ricerca per la lotta alle malattie genetiche rare. Alla realizzazione organizzativa dell'evento hanno partecipato la comunità parrocchiale di S. Teresa guidata da Don Vito Zinfollino , il comitato di quartiere "Don Peppino Pinnelli", l'artista Clemente Cirillo, i genitori degli alunni, alcune ditte locali ed esercizi commerciali come sponsor. "A tutti va il nostro sentito ringraziamento" ha concluso la dottoressaIl presepe vivente ha proposto momenti di aggregazione, di solidarietà, di collaborazione tra le varie realtà del luogo attorno ad un progetto di alta valenza culturale, educativa e formativa, promuovendo