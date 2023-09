Delli Noci ed Emiliano invece che fare polemiche lavorino con il Governo

"Venerdì scorso a Genova, alla presenza del ministro Fitto, è stato firmato il primo Accordo per la coesione finanziato con le risorse del, fra il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, grazie al quale ai cittadini liguri arriveranno subito 230 milioni di euro. Perciò, l'assessore Delli Noci e il presidente Emiliano anziché continuare a dire sciocchezze ed a cercare polemiche farebbero bene a lavorare proficuamente, come fanno le altre Regioni, con il Governo, al tavolo, insediato a Palazzo Chigi, per definire il loro FSC come è accaduto, appunto, sabato scorso a Genova. I pugliesi devono sapere che ci sono governatori che lavorano e portano le risorse 'a casa', ma non è il caso della propria Regione, dove invece si preferisce menarla in caciara per nascondere l'incapacità di presentarsi a Roma con un cronoprogramma di interventi da realizzare che non siano solo feste, festicciole e canti." E' la replica del capogruppo regionale di Fratelli d'Italia,, all'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci per far arrivare anche in Puglia le importanti risorse.