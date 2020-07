Debora Ciliento: «I giovani sono la speranza della nostra terra»

«Il vento di Ponente è un vento che spira da Ovest, e la sua presenza indica il finire di una perturbazione e, conseguentemente, l'arrivo del bel tempo.Mi piace associare l'aria di rinnovo portata da tale vento a quella derivante dalle menti dei giovani. Sono anni ormai che l'Italia deve fare i conti con una dura realtà: la nostra è una delle nazioni con il più alto tasso di fuga di cervelli. Terminato il percorso di studi, i nostri giovani studenti sono costretti a cercar lavoro nei paesi del nord o all'estero, poiché la mancanza di proposte di lavoro è uno dei problemi più gravi della nostra terra.È dovere della politica offrire opportunità per permettere ai giovani di trovare la giusta strada per progettare la propria vita; è dovere della politica destinare risorse che permettano ai giovani di poter reperire fondi e pensare a nuove iniziative per il nostro territorio; è dovere della politica offrire l'opportunità di proseguire il proprio cammino di studi nelle facoltà pugliesi superando l'ostacolo del numero chiuso. È opportuno far riscoprire le caratteristiche importanti del mondo agricolo e dell'artigianato, incentivare percorsi per giovani ragazzi e ragazze che riscoprano l'essenza delle nostre terre.Ma, soprattutto, la politica deve mettersi in ascolto di ciò che i giovani chiedono: la politica deve creare opportunità e non raccomandazioni, mettere in atto un percorso di crescita che guarda realmente alla meritocrazia e al confronto.Sono fermamente decisa a tracciare un percorso che guardi ai giovani con un occhio di riguardo, creando con loro un rapporto di fiducia nelle istituzioni, spesso sentite lontane o viste come un mondo che non gli appartiene.I giovani sono la speranza della nostra terra: abbiamo il dovere di aiutarli a realizzare i propri sogni affinché, un giorno, loro possano essere gli adulti del domani che avranno cura della nostra amata Puglia».Debora Ciliento