Cristiano Malgioglio sarà a Canosa

Si arricchisce di un personaggio molto conosciuto ai più, sia nelle vesti di cantautore che di paroliere e showman, il cartellone dell'Estate Canosina 2022. Stiamo parlando di Cristiano Malgioglio che sabato 30 luglio, a partire dalle ore 21,30 in Piazza Vittorio Veneto aprirà sostanzialmente, nel giorno dell'antivigilia, i festeggiamenti in onore dei Santi Patroni. L'evento, prodotto e sponsorizzato dalla Sala Ricevimenti "Giardino del Mago", altro non è che il risultato dell'opera di coinvolgimento che l'Amministrazione Comunale ha voluto fin da subito integrare nel proprio modus operandi. Nonostante le tempistiche ristrette nell'organizzazione del programma dell'Estate Canosina, Malgioglio va ad aggiungersi ad altri ospiti ben noti quali il ballerino Raimondo Todaro, Pupo e i Righeira che il 5 agosto su Corso Garibaldi saranno ospiti della "Festa dell'Emigrante".Malgioglio, autore di numerosi testi, ha realizzato parte dei brani di maggior successo della musica italiana. Dalle collaborazioni con Mina a quelle con Iva Zanicchi assieme alla quale vince come autore del brano "Ciao cara come stai'" il Festival di Sanremo. E ancora: Mino Reitano, Rita Pavone fino ad arrivare ai primi anni 2000 e quindi alla sua notorietà televisiva nei panni dell'opinionista fra "Quelli che il calcio", "X Factor", "L'Isola dei Famosi", "Grande Fratello" ed "Io Canto". Dal 2018 è stato invece il turno dei tormentoni estivi: da "Danzando Danzando" a "Mi sono innamorato di tuo marito", senza dimenticare infine nel 2021 la sua esperienza all'Eurovision Song Contest come commentatore.«Desidero ringraziare, a nome dell'Amministrazione Comunale - afferma l'Assessore agli Eventi Saverio Di Nunno - la Sala Ricevimenti "Giardino del Mago" che ha deciso di offrire alla città di Canosa questo evento accettando fin da subito la nostra proposta di essere parte integrante del cartellone dell'Estate Canosina. E' questo un bel messaggio per l'intera città, sintomo di come collaborando ed integrando tutto e tutti sia possibile creare occasioni di divertimento e svago. Il nostro intento è però pur sempre quello di migliorarci: come tutti ben sanno, lo spazio di manovra è stato molto ristretto ed in corsa abbiamo dato vita ad un programma ricco di eventi ed attrattivo. Sicuramente, a partire dal prossimo anno con molto più tempo a disposizione, miglioreremo quanto fatto quest'anno. Ringrazio inoltre, ancora una volta, l'Assessore alla Cultura Cristina Saccinto e l'Assessore allo Sport Antonella Cristiani con cui ho collaborato intensamente».