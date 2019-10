Cresco con la Musica

Ha preso il via nei giorni scorsi il laboratorio musicale che vede coinvolti tutti i bambini di cinque anni degli Istituti Comprensivi di Canosa di Puglia(BT). Il progetto ", scelto e condiviso con i tre Dirigenti Scolastici, è statoe prevede momenti di aggregazione, socializzazione e creatività. Ilconduce i piccoli iscritti attraverso attività di educazione corale, propedeutica musicale e canto corale. Al termine del progetto verrà allestito uno spettacolo finale in cui i bambini saranno i protagonisti. "Siamo particolarmente entusiasti di questo progetto – riferisce l'assessore alla Cultura e Pubblica istruzione,- la musica per i nostri piccoli l'abbiamo davvero portata delle scuole a partire appunto dall'Infanzia. Un' esperienza unica condotta dal prof. Dario Savino Doronzo dove, attraverso la musica, si abbattono barriere, si esprimono le emozioni e lo stupore che solo un bambino può donarci."