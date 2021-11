Coronavirus : 4.104 i casi attualmente positivi in Puglia

La Regione Puglia ha diffuso il bollettino Covid aggiornato alleodierne. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 4.755.872 test, dai quali sono emersi complessivamente 279.101 casi di positività.: 3947 in isolamento domiciliare, 157 i ricoverati in ospedale compresi iL'incidenza delle ospedalizzazioni rispetto al totale degli attualmente positivi è pari al 3.82%. L'incidenza dei posti letto occupati in terapia intensiva Covid rispetto al totale dei positivi ricoverati è del 12.73%. I test registrati sul territorio regionale nelle ultime 24 ore sono stati 15.601, dei quali 209 hanno avuto riscontro positivo, di cui :;13 Area Metropolitana di Bari;106 Provincia di Foggia;66 Provincia di Lecce;9 Provincia di Taranto;10 Provincia di Brindisi;3 casi di residenti fuori regione; 1 caso di provincia in via di definizione è stato riclassificato e attribuito.Prosegue l'attività per le somministrazioni dei vaccini anti covid, con unacon un aumento degli orari, delle sedi e dei giorni di apertura degli hub. Su www.lapugliativaccina.regione.puglia.it le modalità di prenotazione (dal 1° dicembre potrà prenotarsi per la terza dose la fascia dai 18 anni in su), ma sono a disposizione anche i canali CUP e le farmacie convenzionate che possono anche somministrare vaccini, quello dei medici di medicina generale e per le prenotazioni il numero verde 800713931. Proseguono intanto le vaccinazioni con terza dose per il personale scolastico, universitario e delle forze dell'ordine, con chiamata diretta da parte delle amministrazioni competenti. Nellacon la somministrazione della terza dose secondo le disposizioni regionali e nazionali. Fino a oggi sono state somministrate 305.567 prime dosi, 262.641 seconde dosi e 23.421 terze dosi.