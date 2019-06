Convocato il Consiglio Comunale

Ilè convocato in seduta straordinaria e pubblica, in 1^ convocazione martedì 11.06.2019, alle ore 18,00, per discutere i seguenti punti iscritti all'o.d.g.:1. Rendiconto Di Gestione 2018 - Rettifica Modello2. Delega delle Funzioni e delle Attivita' relative alla riscossione ai Soggetti Preposti al Servizio Nazionale di Riscossione.3. Approvazione Regolamento Comunale per la Definizione Agevolata delle Entrate Riscosse Mediante Ingiunzione FiscaleSarà possibile seguire i lavori del Consiglio Comunale in diretta streaming su YouTube (il link sarà attivo all'inizio della seduta).Sabino D'Aulisa